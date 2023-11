Ehingen

Auto nicht abgeschlossen

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei fahndet nach einem Dieb. (Foto: dpa )

Angelockt von einer Handtasche fühlte sich wohl ein Dieb am Mittwoch in Ehingen. Gegen 17 Uhr parkte eine 57-Jährige ihr Auto in der Ulmer Straße.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 14:56 Von: sz