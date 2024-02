Ausstellung zum Tag der Archive im Museum Ehingen

In diesem Jahr wird der Tag der Archive am Wochenende 2. und 3. März begangen. Aus diesem Anlass hat das Stadtarchiv Ehingen eine kleine Ausstellung zum diesjährigen Thema „Essen und Trinken“ zusammengestellt, die im Museum Ehingen, in der ehemaligen Spitalkapelle bis Ende März zu sehen ist. Dies teilt die Ehinger Stadtverwaltung mit.

Die Bandbreite der Archivalienschau reicht von Speiseplänen des Hl.-Geist-Spitals, über die Ernährung in Notzeiten, Rezepten aus alten Kochbüchern und Werbematerialien längst verschwundener Ehinger Lebensmittelgeschäfte. Auch erfährt man hier, von wo das Spital seinen Wein bezog.

Für Interessenten liegen, passend zur Jahreszeit, Rezepte für Ostern aus den 1950er-Jahren zum Mitnehmen bereit.