Ausstellung der Eisenbahnfreunde Ehingen

Die Züge der Eisenbahnfreunde Ehingen rollen am Freitag, 8. Dezember, 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 9. und 16. Dezember, 15 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 10. und 17. Dezember, 14 bis 18 Uhr, über die Gleise der Modellbahnanlagen in den Ausstellungsräumen am Marktplatz 11 (ehemals Ernstings Family). Die Modellbahner waren auch 2023 fleißig und präsentieren unter anderem den Nachbau des Munderkinger Bahnhofs inklusive benachbartem Postgebäude. Ebenso wird die Ausstellung um eine tief verschneite Winteranlage bereichert. Manchen Ehingern mag die Winteranlage bekannt vorkommen, stand sie doch viele Jahre im Schaufenster der Marienapotheke. Nach gründlicher Aufarbeitung und Renovierung erstrahlt sie nun in neuem Glanz. Die ausgestellten Anlagen haben mehr als 30 Meter Gesamtanlagenlänge, es werden zahlreiche Personen- und Güterzüge aus allen Epochen ihre Runden drehen. Der Eintritt ist frei. Eine freiwillige Spende zum Erhalt der Modelleisenbahnen wird gern entgegengenommen.