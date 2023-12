Ausschuss beschließt: Straßenbeleuchtung bleibt unverändert

Nach dem Kultur- und Sozialausschuss hat auch der Umwelt- und Technikausschuss den Haushaltsplanentwurf beschlossen und an den Gemeinderat überwiesen. Dabei entschied der Ausschuss auch über mehrere Anträge, etwa 100.000 Euro für ein neues Stadtentwicklungskonzept oder 60.000 Euro für die Sanierung eines Feldweges bei Rißtissen - beide Projekte wurden dem Haushalt angefügt.

Die Anträge, die Temperaturen der Lehrschwimmbäder wieder zu erhöhen und die Straßenbeleuchtung wieder länger brennen zu lassen, schafften es jedoch nicht in den Haushaltsplanentwurf.

Die Temperatur der Schwimmbecken habe man bereits wieder von 24 auf 26 Grad Celsius erhöht, stellte Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Sitzung heraus.

Nachdem die Bundesnetzagentur 2022 die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hatte, habe man die Temperatur zurückgefahren, erklärte Bürgermeister Tobias Huber fest. Perspektivisch sei eine Erhöhung auf 28 Grad denkbar - „wenn die Bundesnetzagentur Entwarnung gibt“.

Allerdings müsse man auch erwähnen, dass die Stadt durch die Senkung der Temperatur an der Michel-Buck-Schule in den Monaten Oktober und November im Vergleich zu den vergangenen Jahren mehr als 10.000 Kilowattstunden an Energie eingespart hat.

Auch bei der Straßenbeleuchtung argumentiert die Stadtverwaltung mit den Kosten. So rechne man damit, dass man mit der verkürzten Brenndauer im kommenden Jahr 32.000 Euro sparen werde. Allerdings habe er bereits ein Konzept in Auftrag gegeben, die die Beleuchtung der Stadt überprüft, sagte OB Baumann. Dieses werde zur ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr vorliegen. Der Ausschuss einigte sich deshalb darauf, das Konzept abzuwarten.

Zwei Anträge jedoch werden im nächsten Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Der erste Antrag stammt von der CDU-Fraktion und sieht vor, zusätzlich 100.000 Euro in ein Stadtentwicklungskonzept auf der Basis der dreifachen Innenentwicklung zu investieren. Bei dem Leitbild geht es um die planerische Aufteilung von innerstädtischen Flächen für Bauen, Mobilität und Natur. Damit könne man ein Konzept erarbeiten, das in die heutige Zeit passt, lobte Georg Mangold (SPD). Auch die Grünen unterstützen den Antrag - so könne die Entwicklung der Stadt nach außen vermieden werden, sagte Hubert Dangelmaier (Grüne). Auch 60.000 Euro für die Sanierung eines Feldweges in Rißtissen wurden nach einem Antrag von Markus Stirmlinger (CDU) in den Haushalt geschrieben.