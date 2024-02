„Es war viel los diese Woche“, versucht Head-Coach Johannes Hübner beim Team Ehingen Urspring den Blick auf das Sportliche zu fokussieren - schließlich steht mit dem Duell gegen die BBA Ludwigsburg am Samstag, 17. Februar, um 18 Uhr in der heimischen Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium das nächste Schlüsselspiel im Kampf gegen den Abstieg aus der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB an. Nach aufwühlenden Tagen rund um den „offenen Brief“ der Vorstandschaft bezüglich der schwierigen Rahmenbedingungen innerhalb des Vereins, würde die Mannschaft auf dem Basketball-Feld zum Ende der Woche hin gerne ein sportliches Ausrufezeichen setzen.

„Es gäbe in der Tat genügend Gründe“, hätte auch Johannes Hübner nichts gegen einen Statement-Sieg am Samstagabend einzuwenden. Neben dem „offenen Brief“ und unter anderem auch seiner eigenen Vergangenheit als (Co-)Trainer bei den Barockstädtern wäre da etwa noch das Hinspiel aus dem Dezember des vergangenen Jahres in Ludwigsburg zu nenen: „Das kann schon extra motivieren“, erinnert sich Hübner an den mit 100:103 denkbar knapp verlorenen Overtime-Krimi. Dabei hatte seine Mannschaft 13 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Hand schon am Sieg, bekam von den Schiedsrichtern allerdings ein 5-Sekunden-Zeitspiel abgepfiffen, das sich beim anschließenden Videostudium als 4,2-Sekunden-Zeitfenster entpuppte - auch der Pfiff im Angriff zuvor, ließ auf Ehinger Seite so manche Stirn runzeln. „Wir sind auf jeden Fall sehr motiviert und wollen kämpferisch ins Spiel gehen - wir wollen auch den Heimzuschauern den Kampfgeist zeigen, den wir in der vergangenen Woche trotz der Niederlage in Fellbach an den Tag gelegt haben“, berichtet der Coach von einer Trainingswoche, in der seine Spieler ungeachtet der Nebengeräusche „wie auch schon die letzten Wochen über immer am Limit Gas gegeben haben“.

Ludwigsburg wieder gefestigt

Zu den „Nebengeräuschen“ gehörten in dieser Woche neben krankheitsbedingt selbst angeschlagenen Trainern, auch noch eine bittere Niederlage des NBBL-Teams zu ungewohnter Tip-off-Zeit am späten Montagabend, sowie das Fehlen von Vincent Neugebauer unter der Woche aus privaten Gründen. Der Kapitän wird am Samstag allerdings wieder zurück in Ehingen sein und seine Mannschaft aufs Feld führen. Verletzungsbedingt fehlen wird dann allerdings erneut Joel Lungelu, Routinier Adam Thoseby kämpft zudem weiter mit seinen muskulären Problemen.

Gegner Ludwigsburg hat derweil einen Großteil seiner eigenen Verletzungssorgen im Kader überwunden. Rund um den Jahreswechsel brachten zahlreiche Ausfälle den Nachwuchs der Bundesliga-Mannschaft MHP Riesen Ludwigsburg zwischenzeitlich zum Straucheln, ließen das Team von Trainer Kheeryoung Rhee von einer Spitzenposition in der Tabelle kurzzeitig aus den Play-off-Plätzen rutschen. Zuletzt zeigte sich die Basketball-Akademie mit zwei Siegen gegen Fellbach und Villingen-Schwenningen allerdings wieder gefestigt und so warnt Johannes Hübner auch wenig überraschend besonders vor dem wieder zurückgekehrten Top-Scorer der Ludwigsburger, Dominykas Pleta (im Schnitt 18,4 Punkte pro Spiel).

Chance auf Wild Card besteht

„Wir glauben, dass wir zum Klassenerhalt noch zwei bis drei Siege - wenn nicht sogar vier - brauchen, da Breitengüßbach eine gewachsene Mannschaft ist, die sicher noch nicht aufgesteckt hat - und bei Villingen-Schwenningen kann auch noch was passieren“, richtet nicht nur Co-Trainer Oliver Heptner neben dem Blick auf den direkten Konkurrenten Ludwigsburg am Samstag allerdings ein Auge auch auf die indirekte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg. Das Team Ehingen Urspring hat bei dem Szenario „2 aus 3“ als derzeit Tabellenelfter zwar die beste Ausgangslage und den direkten Vergleich gegen beide Konkurrenten auf seiner Seite, wandelt aber nah am sportlichen Abgrund. Den versucht man daher auch nicht zuletzt durch einen Plan B abseits des Spielfeldes abzufedern und hat sich vorsorglich bei der Liga bezüglich einer möglichen Wild Card für die nächste Saison schon einmal in Stellung gebracht. Da aus der Regionalliga momentan kein Team nach oben zu rücken scheint, würden die Chancen für solch ein Szenario laut Co-Trainer Heptner auch gar nicht schlecht stehen. Zweifelsohne würde man beim Team Ehingen Urspring dieser Variante allerdings sicher gerne eine sportliche Lösung mit unter anderem auch einem Sieg am Samstagabend gegen Ludwigsburg vorziehen.

Vom Wasserballer zum Nationalspieler

Wenn Leon Geißler an diesem Wochenende seine Sporttasche richtet, dann dürfte er ein paar Sportshirts mehr als gewöhnlich zum Wechseln einpacken. Für den 17-Jährigen stehen gleich sechs spannende Basketball-Tage hintereinander auf dem Programm - am Samstagabend wartet mit dem Team Ehingen Urspring in der ProB das Duell gegen Ludwigsburg, tags darauf steht in der NBBL ein Auswärtsspiel beim TSV Tröster Breitengüßbach an, ehe es anschließend für den bulligen 2,05 Meter großen Center direkt weiter ins olympische Trainingszentrum Kienbaum geht, wo er von Bundestrainer Dirk Bauermann erstmals zu einem Lehrgang der U18-Jugendnationalmannschaft einberufen wurde. „Leon macht sich extrem toll - seine Entwicklung von Jahr zu Jahr ist phänomenal“, ist auch Head-Coach Johannes Hübner voll des Lobes über sein im wahrsten Sinne des Wortes großes Talent. Dabei war Leon Geißler ursprünglich Wasserballer, spielt erst seit wenigen Jahren ernsthaft Basketball. „In der NBBL ist er meistens schon der physischste Spieler auf dem Feld, da gilt es jetzt auch in der ProB noch Konstanz reinzubringen“, prognostiziert Hübner dem Jung-Nationalspieler eine vielversprechende Zukunft.