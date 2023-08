Ausflugsziele mit den ADKflex–Rufbussen erreichen

Ohne Auto die schönen Landschaften rund um Ehingen entdecken? Kein Problem mit ADKflex. Seit rund einem Jahr sind die ADKflex–Rufbusse unterwegs und seit Kurzem durch eine neue, einheitliche Beklebung für die Bevölkerung auch besser sichtbar.

Die Linien ADKflex–Linien 1 bis 6 sichern an allen Orten mit mehr als 100 Einwohnern im Raum Ehingen, Munderkingen und Allmendingen eine stündliche Anbindung von frühmorgens bis Mitternacht und füllen die Lücken im regulären Linienfahrplan — vor allem in Randzeiten und an den Wochenenden. Damit sind sie nicht nur für Pendler, sondern auch für den Freizeitverkehr attraktiv.

Diverse Wandergebiete und Ausflugsziele sind mit den ADKflex–Bussen gut erreichbar. Rechtzeitig zu den Sommerferien stellt das Landratsamt einige Möglichkeiten vor. Die Ausgangspunkte der Wanderungen sind Ehingen und Munderkingen — zwei Städte, welche durch die Donaubahn überregional angebunden sind.

ADKflex 2 — Am Wochenende von Ehingen nach Klein–Paris und an den Donaustausee Öpfingen: Der historische Ortskern von Oberdischingen wurde im Volksmund nicht umsonst „Klein–Paris“ genannt: Häuser im französisch–barocken Mansard–Stil schaffen ein Straßenbild, wie man es in dieser Art in Oberschwaben nicht erwartet. Oberdischingen ist eine Station der Oberschwäbischen Barockstraße und das Oberdischinger Schloss und das Schwäbische Pantheon, die Pfarrkirche Zum heiligsten Namen Jesu, sind unbedingt sehenswert. Ein schönes optisches Kontrastprogramm bietet anschließend ein Spaziergang durch die herrliche Natur rund um den Öpfinger Stausee und mit seiner Vielfalt an Wasservögeln oder ein Sprung in den Ersinger Badesee — beides ist fußläufig in nur gut 30 Minuten erreichbar.

ADKflex 2 eignet sich aber auch, um eine Wanderung von Altheim aus zum Schmiechener See (circa fünf Kilometer/eine Stunde) mit seiner einzigartigen Vogel– und Pflanzenwelt zu unternehmen.

ADKflex 3 und 4 — Kulturwanderung von Ehingen nach Schloss Mochental zum Lebens–Horizont–Weg: Über die Linie ADKflex 3 ist der Ehinger Teilort Kirchen angebunden. Von dort erreicht man Schloss Mochental, wo von Dienstag– bis Sonntagnachmittag Kunstausstellungen besichtigt werden können, fußläufig in knapp 40 Minuten. Wer Lust auf weitere Kulturerfahrungen hat, kann von dort in etwa einer Stunde zum Lebens–Horizont–Weg bei Mundingen gelangen — ein Pfad, der über mehrere Stationen Besinnung und Kunsterlebnis zusammenbringt. Von Mundingen aus gelangt man mit der Linie ADKflex 4 problemlos zurück nach Ehingen.

Über ADKflex 4 sind weitere schöne Wanderziele möglich, etwa von Altsteußlingen aus die Kätheren Küche und die Schonterhöhle oder von Erbstetten aus die Burgruine Wartstein, von welcher man einen spekatulären Ausblick über das Große Lautertal hat und zum Wasserfall Hoher Gießel oder zur Schwarzlochfelsenhöhle gelangen kann.

ADKflex 5 — Rauf auf den Rechtensteiner Burgturm und rein in die Bärenhöhle: ADKflex 5 bringt Ausflüglerinnen und Ausflügler ins idyllische, direkt an der Donau gelegene Rechtenstein. Vom Burgturm aus sieht man bis zum Kloster Obermarchtal. Wer noch ein paar Kilometer zu Fuß zurücklegen möchte, kann vorbei an einem Wildgehege zur Bärenhöhle bei Lauterach wandern. Von dort aus gelangt man mit ADKflex 5 zurück nach Munderkingen.

ADKflex 6 — Beste Aussichten vom Bussen: Der Bussen ist einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte Oberschwabens und zugleich ein Landschaftsmerkmal, dass weithin sichtbar ist. Schon Kelten und Germanen haben dort gesiedelt und vielleicht auch den Ausblick genossen, der an guten Tagen bis zu den Alpen reicht. Hausen am Bussen erreicht man mit ADKflex 6 von Munderkingen aus. Es gibt zahlreiche schöne Wandertouren rund um den Berg. Die Buslinie bietet aber auch die Möglichkeit, ein Stück auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg zu wandern, etwa von Emerkingen über Unterstadion nach Oberstadion.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es wichtig, an der gebuchten Haltestelle zu warten und diese frühzeitig aufzusuchen. Verspätungen des Busses können leider nicht ausgeschlossen werden, tendenziell steht der Bus meist schon vor der gebuchten Zeit an der Haltestelle. Bei großen Verspätungen oder Nichterscheinen des Busses, kann unter der Buchungstelefonnummer sowie bei dem ausführenden Busunternehmen angefragt werden.

Voranmeldung