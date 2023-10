Seit etwa zwei Monaten gibt es den neuen Bildungsgang „Direkteinstieg Kita“ an der Magdalena-Neff-Schule (MNS) in Ehingen. Sowohl die Verantwortlichen von der Agentur für Arbeit Ulm als auch von der MNS sind von der positiven Resonanz überrascht. „Wir haben ganz tolle Zahlen“, sagt Schulleiter Frederic Wittmann. Gerechnet haben die Verantwortlichen zu Beginn mit vielleicht 15 Schülerinnen und Schülern ‐ wenn es gut läuft. Angemeldet haben sich letztendlich 44 von insgesamt 24 Kindergarten-Trägern. Und auch für das kommende Schuljahr gibt es bereits Anfragen.

„Der politische Druck ist so hoch, dass wir auch mit einer kleineren Klasse begonnen hätten“, sagt Torsten Denkmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Um so erfreulicher sei es, dass der Bildungsgang so guten Anklang finde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ‐ 42 von ihnen sind weiblich, zwei männlich ‐ kommen vor allem aus dem Ulmer Raum und aus Ehingen. Auch aus Biberach und Langenau fahren die Schülerinnen und Schüler drei Tage in der Woche an die MNS.

Der Clou ist die Bezahlung

Als einzige Schule im Bereich der Ulmer Agentur für Arbeit bietet die Ehinger Schule aktuell den Bildungsgang „Direkteinstieg Kita“ an ‐ als eine von zwei im Regierungsbezirk Tübingen. Innerhalb von zwei Jahren können hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz machen ‐ nach einem weiteren halben Jahr können sie sich dann in der Schulfremdenprüfung zur Erzieherin oder zum Erzieher prüfen lassen. Das Besondere an der Ausbildung ist jedoch: Die Kindergarten-Träger zahlen ein normales Ausbildungsgehalt. Aufgestockt wird das jedoch von der Agentur für Arbeit, sodass eine Bezahlung nach Tarif erfolgt. Auch Lehrgangskosten, Fahrt- und Kinderbetreuungskosten können von der Arbeitsagentur übernommen werden.

Die Bezahlung sei ein Grund gewesen, in den Beruf zu wechseln, sagt Sarah Contino. Sie ist gelernte Friseurmeisterin. Seit einem Jahr ist sie jetzt als Zusatzkraft im Kindergarten in Aßmannshardt tätig. Sie bekommt mehr Geld, muss weniger Arbeiten und hat mehr freie Tage. „Ich habe mehr Zeit für meine Kinder“, sagt sie. Die Zusatzausbildung als Erzieherin möchte sie außerdem dranhängen und dann in dem Beruf arbeiten. Stefanie Müller arbeitet als Zusatzkraft in einem Kindergarten in Ehingen. Sie ist gelernte Augenoptikerin und hatte die „Nase voll“ vom Verkauf, wie sie sagt. „Im Verkauf werden die Kunden immer ekliger“, sagt sie. „Im Kindergarten weiß ich jeden Tag, wer kommt.“ Die Arbeit mit den Kindern mache ihr viel Spaß.

Selbst Teilzeit ist möglich

Wie die beiden Frauen haben zwei Drittel der Teilnehmerinnen vorher bereits als Hilfskräfte im Erziehungsbereich gearbeitet, waren in Büros, im Einzelhandel oder im Handwerk tätig. Ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war zuvor jedoch arbeitslos. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei ein wichtiger Punkt, warum viele von ihnen die Ausbildung machen würden, sagt Constanze Abendroth, bei der Agentur für Arbeit Ulm zuständig für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und Projektverantwortliche. Denn die Ausbildung ist auch in Teilzeit möglich ‐ 18 Teilnehmende nehmen diese Möglichkeit wahr, im Vergleich zu 24 Vollzeit-Auszubildenden. Zwei Drittel von ihnen haben noch minderjährige Kinder.

Voraussetzung für die Zulassung zum Programm ist ein Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung und ein Ausbildungsvertrag in einer Kindertageseinrichtung. Zu Beginn war festgelegt worden, dass nur diejenigen an der Ausbildung teilnehmen dürfen, die die Hauptschule mit einem Notendurchschnitt von 3,0 oder besser abgeschlossen hatten. Nicht alle hätten diese Hürde erreicht. „Was ist die Aussagekraft von einem Schulabschluss, der 40 Jahre her ist?“, habe man sich dann jedoch fragen müssen, sagt Karin Fröwis, an der MNS für den Bildungsgang zuständig. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Bereich sind zwischen 26 und 60 Jahre alt.

Die Teilnehmenden sind hochmotiviert

Das sorge auch in den Klassen für eine ganz andere Dynamik, erzählt Fröwis. „Sie haben alle eine sehr hohe Motivation“, sagt sie. „Am ersten Schultag war das so ein ’Endlich geht es los’, ’Wir wollen Input’.“ Diese Motivation habe auch Constanze Abendroth schon im Vorfeld zu spüren bekommen, sagt die Projektverantwortliche von der Agentur für Arbeit. „Sie telefonieren hinterher und schreiben Mails.“ Das komme in anderen Bereichen weniger häufig vor.

Dass überhaupt zwei Klassen unterrichtet werden können, sei auch der Zusammenarbeit mit der Gewerblichen Schule und deren Schulleiter Jochen Münz zu verdanken, sagt MNS-Schulleiter Wittmann. Denn andere Klassen hätten jetzt in die Räume der Gewerblichen ausgelagert werden können. Die personelle Abdeckung sei hier eher das Problem. Denn wie an vielen anderen Schulen auch sei auch die MNS dort dünn besetzt. Trotzdem könne der Bildungsgang auch im kommenden Schuljahr angeboten werden, sagt der Schulleiter. „Wir sind eine Schule, die einen Mangel bedient.“ Das sei ein wichtiger Punkt, um zusätzliche Stellen genehmigt zu bekommen. Außerdem besteht die Hoffnung, dass die positiven Nachrichten aus der Ehinger Schule auch andere Einrichtungen dazu motivieren, den Bildungsgang anzubieten. Man hoffe auf eine Sogwirkung, sagt auch Denkmann.