Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Erstmals hat eine Abschlussfeier für alle Ausbildungsabsolventen der ADK GmbH stattgefunden. Zuvor hatten einzelne Bereiche eigene Feiern für ihre Auszubildenden organisiert. Das berichtet die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales in einer Pressemitteilung.Mit gemeinsamen Events wie den Einführungstagen im September oder einem Sommerfest für alle Azubis hatte das Unternehmen bereits in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass sich die Auszubildenden vernetzen und als eine Gruppe im Unternehmen fühlen. Diesem Gedanken folgte auch die gemeinsame Abschlussfeier.

Die Auszubildenden konnten, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, Freunde oder Familienmitglieder mit zu der Feier bringen und so gemeinsam mit denen feiern, die ihnen am nächsten stehen. 160 Gäste davon knapp 40 an der Ausbildung beteiligte Personen aus der ADK GmbH boten einen feierlichen Rahmen für diesen wichtigen Meilenstein im Leben der Auszubildenden.

Birgit Jäger, Leitung der „ADKmie“, begrüßte die Gäste und moderierte den unterhaltsamen Nachmittag. In Ihrer Begrüßung verglich sie die Ausbildung mit einer Segelreise, in der ruhige Zeiten sich mit stürmischer See abwechseln. Geschäftsführerin Verena Rist der Pflegeheim GmbH und der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, Michael Dahlmann, richteten ebenfalls Grußworte an die Absolventinnen und Absolventen und betonten vor allem die hohe Bedeutung, die die Ausbildung in der ADK GmbH einnimmt.

65 Auszubildende der ADK GmbH haben im Jahr 2023 ihren Abschluss erfolgreich absolviert.

Ein buntes Rahmenprogramm unter anderem mit musikalischen Einlagen mit Saxophon und Klarinette und einer Fotobox für unterhaltsame Erinnerungsfotos sorgten für gute Laune und eine ausgelassene Stimmung. Höhepunkt war die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden an die Absolventinnen und Absolventen.

Sowohl die Auszubildenden des 2. Ausbildungsjahrs, als auch der Abschlussjahrgang von der Berufsfachschule Pflege der ADKmie trugen zu dem gelungenen Nachmittag bei. Ein kurzer Film, der die drei Jahre der Ausbildung in Bildern Revue passieren ließ, und ein Flashmob, bei dem auch viele aus dem Saal mit auf der Bühne waren, rundeten den Nachmittag ab, heißt es in der Mitteilung.

Ein sommerliches Buffet zum Abend mit Salaten und verschiedenen Hauptgerichten und Getränken sorgte für einen gelungenen Abschluss der Feier.

Die ersten Pflegefachmänner– und Frauen erhielten nach drei Jahren generalistischer Pflegeausbildung ihr Zeugnis sowie eine Rose überreicht. Für alle anderen Absolventen hatte dies bereits die jeweils ausbildende Schule gemacht, sie erhielten daher mit der Rose eine Urkunde über ihre erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.

„Die Feier bildete einen würdigen Rahmen für den Abschluss der Ausbildung“ so das Unternehmen. „Für die meisten der Absolventen wird es jedoch kein Abschied auf Dauer sein. Sehr viele der jungen Menschen werden nach ihrer Ausbildung weiter in ganz unterschiedlichen Bereichen für die ADK GmbH tätig sein“, heißt es in der Mitteilung abschließend..