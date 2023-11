Auf Süd wartet ein harter Brocken

Alles andere als einfach wird das Auswärtsspiel des SSV Ehingen-Süd am Samstag (14.30 Uhr) in Schwäbisch Hall. Die Kirchbierlinger werden auf eine sehr spielstarke Mannschaft treffen, deren Ziel es eigentlich ist, aufzusteigen.

Michael Bochtler, Trainer des SSV Ehingen-Süd, weiß genau, was ihn und seine Mannschaft in Schwäbisch Hall erwarten wird. „Ein brutal starker Gegner“, sagt Bochtler über die Truppe, die eigentlich ganz oben in der Tabelle stehen möchte, jedoch neben den sechs Saisonsiegen eben auch immer wieder Rückschläge in Form von vier Niederlagen und drei Unentschieden hat hinnehmen müssen. „Und wenn wir uns ehrlich machen, lügt die Tabelle in dieser Phase der Saison auch nicht mehr“, betont Bochtler. Will heißen: Süd liegt mit seinen 18 Punkten nur drei Punkte hinter den Gastgebern und somit in Schlagdistanz. Hinzu kommt der absolut positive Trend der Pfarreifußballer, die aus den vergangenen vier Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden geholt haben und damit seit vier Wochen ohne Pflichtspielniederlage dastehen.

„Ich weiß aber auch, dass wir uns regelmäßig schwer gegen die tun“, erklärt der Übungsleiter des SSV und erinnert sich an das letzte Saisonspiel der vergangenen Runde, als Süd mit einem 1:1 in Schwäbisch Hall den Klassenerhalt schaffte und zumindest 60 Minuten lang eine überragende Partie zeigte.

„Fakt ist aber auch, dass Schwäbisch Hall weitaus stärker ist als 21 Punkte“, so Bochtler, der zuletzt beim 2:2 gegen Echterdingen schon auch gemerkt hat, dass mit Kapitän Kevin Ruiz Erfahrung auf den Platz kommt. „Klar ist aber auch, dass Kevin wegen seiner Sperre seit fünf Monaten nur trainiert hat. Die Wettkampfpraxis fehlt ihm. Als Zehner hat er für uns aber viele Bälle festgemacht und verteilt, war zudem zweikampfstark. Das brauchen wir“, sagt Bochtler.

Personell stehen dem Trainer 15 oder 16 Feldspieler zur Verfügung, Stefan Haiß war die Woche über „kränklich“, gleiches gilt für Keeper Nummer zwei, Elias Biesinger. Neben den Langzeitverletzten ist nun auch klar, dass Maurizio Scioscia dieses Jahr wegen seiner Knorpelprobleme im Knie kein Spiel mehr machen wird ‐ hier droht laut Bochtler sogar eine OP.