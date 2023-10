In einer Woche (14./15. Oktober) steigt das 24-Stunden-Spinning-Event in der Sportexpress Arena in Ehingen. Viele Stunden sind bereits voll, in der Nacht gibt es allerdings noch freie Plätze für alle Nachtschwärmer.

Gutes tun

Spinnen und dabei was Gutes tun ‐ so lautet seit zehn Jahren das Motto des 24-Stunden-Spinning-Events der „Schwäbischen Zeitung“ in Ehingen, das zusammen mit den Partnern AOK und der Donau-Iller Bank in der Sportexpress Arena veranstaltet wird. Startschuss ist am Samstagmorgen um 11 Uhr, das Ende am Sonntag um 11 Uhr. Viele Firmen, Sportvereine, Cliquen und Institutionen haben sich bereits Stunden reserviert, um beim Spinning nicht nur das Gemeinschaftserlebenis zu genießen, sondern auch was Gutes zu tun.

Zehn Euro pro Teilnehmer fließen direkt in den großen Spendentopf. Mit dem Erlös werden zwei Projekte finanziert, die es in sich haben. Ein Teil des Geldes geht an das Projekt „Wir machen mit am Wenzelstein“, wo sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt werden. Für den zweiten Zweck sollten sich alle schon mal den Freitag, 24. November, rot im Kalender anstreichen. Denn zusammen mit unserem Partner bei der SZ-24-Stunden-Spinning-Aktion, der Donau-Iller Bank, wird es an diesem Tag eine Typisierungsaktion mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) geben. „Das wird im Veranstaltungsraum unserer Bank in der Pfisterstraße stattfinden. Alle zwischen 17 und 55 Jahre sind dazu eingeladen, sich typisieren zu lassen“, erklärt Thomas Freudenreich von der Donau-Iller Bank, die seit Jahren das 24-Stunden-Spinning als Hauptsponsor ebenso begleitet.

Wer also Lust hat, in den Nachtstunden zwischen 1 und 5 Uhr aufs Spinningrad zu sitzen, dabei zu schwitzen und noch Gutes zu tun, kann sich gerne in der Sportexpress Arena melden. Gerade die Nachtstunden haben einen besonderen Charme.

Das 24-Stunden-Spinning-Event ist ein Angebot für Einzelfahrer, aber auch Gruppen. Das Event steigt mit Tombola, Kaffee und Kuchen, Snacks und am Sonntag Weißwurstfrühstück. Geradelt wird von Samstag, 14. Oktober, 11 Uhr, bis Sonntag, 15. Oktober, 11 Uhr. Gebucht werden kann eine Stunde oder auch gerne mehr. Der komplette Erlös aus dem Spinning fließt direkt in die sozialen Projekte. Anmeldung unter der Telefonnummer 07391/587570. Wer Lust hat, als Spinning-Trainerin oder Spinning-Trainer eine oder mehrere Stunden zu übernehmen, darf sich gerne in der Arena unter derselben Nummer melden. Wir freuen uns auf euch.