Auf den Spuren des schwäbischen Körpers

Mit Studiendirektor a.D. Hermann Wax hat das Kulturamt der Stadt Ehingen einen hochkarätigen Kenner und Buchautor sowie exzellenten Vortragenden zum Thema Schwäbisch auf die Bühne geholt. Im mit rund 75 Personen voll besetzten Ernst-und-Anna-Rumler-Saal im Franziskanerkloster lautete das Motto „Vom Grend bis zua de Zaia“.

Dass unsere schwäbische Muttersprache bisweilen genauere und ausdruckstärkere Bezeichnungen für bestimmte Dinge oder Sachverhalte kennt, war schon in der Ankündigung des Frauenfrühstücks am Dienstag nachzulesen. Dass der 86-jährige Referent Hermann Wax die Herkunft der schwäbischen Bezeichnungen für die Körperteile des Menschen aufzeigt, war ebenfalls klar. Und dass dabei der Humor nicht zu kurz kommt, ist beim bekannten Sprachexperten ohnehin Programm.

Dass sein Buch „Etymologie des Schwaebischen“ in der vierten, erweiterten Auflage mit 770 Seiten und mehr als 8000 schwäbischen Wörtern längst vergriffen ist, ist bedauerlich. Um so mehr freute es die zahlreichen Gäste, dass einige der Begriffe im Rahmen des Vortrags zum Leben erweckt wurden. Und lebendig sind sie alle geworden, die angesprochenen Körperteile vom Kopf bis zu den Zehen. Organisatorin und Moderatorin Renate Müller-Buck hat keinesfalls zu viel versprochen, als sie Hermann Wax angekündigt hat.

Im Vorspann ging der versierte Referent auf die Zeit vor rund 7000 Jahren ein, als zwischen Budapest und dem Atlantik noch eine relativ einheitliche indogermanische beziehungsweise indoeuropäische Sprache geherrscht hat. Wie beim „Turmbau zu Babel“ sei diese ursprüngliche Sprache in späteren Jahren zerfallen und habe diverse Ausprägungen jener Ursprache zur Folge gehabt. Der Buchstabe „t“ am Ende eines Wortes sei lediglich in slawischen und russischen Sprachen, im romanischen und französischen sowie im germanischen Sprachraum erhalten geblieben, etwa „saget“ oder „sitzet“.

Alt- und mittelhochdeutsch als Mutter der schwäbischen Sprache, gesprochen zwischen Köln und Chur sowie zwischen dem französischen Dijon und der Ostgrenze Tschechiens, habe im Hochmittelalter zwischen 1050 und 1350 unter der Herrschaft der Staufer seine prägende Phase erlebt. Aufgrund vieler Handelsverbindungen wurde die sich entwickelnde schwäbische Sprache ein einziges Sprachengemisch, persisch, altgriechisch, lateinisch, griechisch, italienisch und arabisch gelten als Einflüsse.

Die anatomischen Bemerkungen, besser gesagt, Köstlichkeiten des schwäbischen Körpers haben beim Kopf angefangen. Der Grindel, siehe Grindelwald in der Schweiz, ist ein hoher Berg. Der oben angesiedelte Kopf wurde so zum Grend. Hornisgrinde, ein Berg im Schwarzwald, ist doppelt gemoppelt, da Horn und damit auch Hirn ebenfalls hoch oben angesiedelt sind. Mit viel Wortwitz ging Wax auf das altpersische Wort Däze ein, das 1000 vor Christus über griechisch und arabisch sowie sizilianisch in die mittelhochdeutsche Sprache eingewandert ist. Tazza, italienisch für Tasse, ist die Schale für das Gehirn, also der Deez auf schwäbisch, französisch la tète, hochdeutsch der Kopf.

Das mittelhochdeutsche Wort Mocke, das Brocken bedeutet, kann auch für einen Haufen Fleisch im Sinne von Muskeln stehen, oder jemand macht einen Meckel na, ist also grantig. Auch der Rübenhafen wurde als Bezeichnung für den Kopf verwendet, aus dem der Riebel entstanden ist. Wenn sich im Hirn dumme Gedanken formen, muss das mit dem Teufel zugehen, dem Dippel, weshalb jemand als Dippel bezeichnet wird, der ungeschickt agiert.

Beim oberen Leib gab es Sätze wie, „der Kerle taugt von der Dudda weg nix“, also schon von der Mutterbrust her, von „dot“ abgeleitet, der Punkt. Daher komme auch der Begriff der „Titten“ und es folgte der Reim, „oben ohne sait man heit, wenn se’s Herz ond Dudda zeigt. Doch auch früher hot mag gwisst, was det ondrem Leible ist. Hot a Frau viel Holz vorm Haus, leierat ihr Pullover aus“. Sitzt der „dot“ am Hinterkopf, ist es ein Dutt. Auch folgender Spruch von Hermann Wax brachte die Frauen zum Lachen, „Z-Munderkenga auf der Bruck, da hat a Ma sei Weib verdruckt. Z‘Munderkenga in der Stadt, do hanget no der Kuddlasack. Und wenn der Kuddlasack net wär, na wär ganz Munderkenga leer“.

