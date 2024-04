Auf Augenhöhe mit großen Urlaubsregionen

Für eine zweitägige Klausurtagung sind ein Team des Schwäbische Alb Tourismusverbands (SAT) und die Mitglieder des SAT-Marketingausschusses an einem besonderen Ort zusammengekommen: Das Boutique Hotel „1280 - Die Krone“ im Ortskern der Gemeinde Geisingen im Donaubergland am südwestlichen Rand des SAT-Verbandsgebietes wurde auf der CMT 2024 aufgrund seiner herausragenden Renovierung und seines überzeugenden Konzepts als „Tourismusheld“ ausgezeichnet. Dort sprachen nun die 25 Tourismusexperten aus der gesamten Region über strategische Zukunftsthemen des Tourismus auf der Schwäbischen Alb, Herausforderungen und konkrete Maßnahmen.

Der Schwerpunkt der Klausurtagung wurde auf die Erarbeitung der Grundlagen für die Kommunikations- und Marketingstrategie 2030 gelegt, wobei insbesondere auf das Thema Nachhaltigkeit, die Optimierung der Vernetzungsstrukturen, die künftigen Messeauftritte sowie die Identifikation mit der Dachmarke Schwäbische Alb eingegangen wurde.

Mike Münzing, Vorsitzender und Interims-Geschäftsführer des SAT, freut sich über die touristische Entwicklung der Alb, aber sieht auch Herausforderungen: „Die Schwäbische Alb hat das Jahr 2023 mit Rekord-Übernachtungszahlen abgeschlossen. Wir werden als Urlaubsziel immer gefragter und befinden uns definitiv auf einem sehr guten Weg, aber die Alb kann nur so stark sein wie es ihre Mitglieder zulassen und wie groß ihre Identifikation mit und ihr Bekenntnis zur Dachmarke ist.“ In diesem Kontext lobt Münzing das Team der SAT-Geschäftsstelle: „Wir spielen inzwischen in der gleichen Liga wie andere namhafte, große Urlaubsregionen und müssen exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, allerdings mit deutlich weniger Personal und Budget. Was die Mitarbeitenden des SAT angesichts der stetig steigenden Anforderungen, Herausforderungen und Projekte leisten ist beachtlich“, betont Münzing.

Holger Bäuerle, der ab August dieses Jahres sein Amt als neuer SAT-Geschäftsführer antreten wird, war diesmal noch in seiner Funktion als Leiter des Marketing-Ausschusses bei der Klausurtagung dabei. Er zieht ein positives Fazit aus den beiden arbeitsintensiven Tagen: „Die Tagung war von einer sehr positiven und motivierten Grundstimmung aller Beteiligten geprägt. Wir haben sehr fokussiert und lösungsorientiert zusammengearbeitet und teilen eine gemeinsame Vision für die Schwäbische Alb. Wir nehmen alle eine ordentliche Portion Hausaufgaben mit und ich freue mich schon darauf, die bevorstehenden Aufgaben und Projekte Schritt für Schritt anzugehen - ab August dann in meiner neuen Funktion.“ Als Ausgleich zum fachlichen Teil der Klausurtagung bekamen die Tourismusschaffenden eine Führung in der Arena Geisingen, einer Inline-Skating-Halle, die Freizeit- und Profisportler aus der ganzen Welt anzieht.