Arbeitskreis „Eine Welt“ stellt Grundsätze des fairen Handelns vor

Seit 32 Jahren gibt es den Arbeitskreis „Eine Welt“ in Ehingen, der sich für faire Produktion und fairen Handel von Exportgütern wie Kaffee, Kakao und Textilien aus der dritten Welt einsetzt. Im „Eine Welt Laden“ werden diese Waren verkauft. Für fair gehandelte Waren gibt es zehn vom Dachverband vorgegebene Regeln, die der Vorsitzende Erich Pöschl im Rahmen der „Fairen Woche“ erklärt hat.

Zwei besondere Produkte standen dabei im Vordergrund: Schokolade und Confiserien von „Fair Afric“ aus Ghana und Filzwaren aus Nepal aus Nepalaya. Das besondere an Produkten von „Fair Afric“ ist, dass nicht die Rohstoffe wie Kakaobohnen nach Europa exportiert werden, um dort verarbeitet zu werden. Bei „Fair Afric“ werden die in Ghana nachhaltig angebauten Kakaobohnen geerntet, zu Schokolade oder Pralinen verarbeitet, verpackt und das fertige Produkt kommt in den Handel.

Alle benötigten Zutaten bis auf das Milchpulver aus Deutschland sind aus Afrika. Die Besucher in der Oberschaffnei konnten sich von der Qualität und dem guten Geschmack der Schokolade überzeugen. Nepalay ist eine Werkstatt für Textilien aus Filz, die 2006 gegründet wurde. Frauen und Männer aller in Nepal lebenden Religionen finden dort Arbeit. Sie können die Arbeitswoche flexibel gestalten, so dass Muslime am Freitag frei haben. Es gibt einen fairen Lohn und Sozialversicherungen sowie einen geregelten Urlaub im Jahr. Frauen mit kleinen Kindern haben die Möglichkeit zur Heimarbeit. Für den Schulbesuch der Kinder wird gesorgt, Uniformen und Schulgeld werden bezahlt, so dass die Kinder gute Zukunftschancen haben.

„Alle Produkte, die wir verkaufen, basieren auf sozialer Verantwortung“ erklärte Pöschl. Der erste Grundsatz für fairen Handel ist Chancen für benachteiligte Produzenten zu schaffen, sodass sie sich aus der Armut selbst befreien können. Die finanzielle Lage der Hersteller der fairen Produkte wird berücksichtigt, es gibt eine Vorausfinanzierung der Ware zu niedrigen Zinsen, zum Kauf von Saatgut, Werkzeuge und dem Bezahlen der Löhne.

Abnehmerpreise werden garantiert. Kompromisse zwischen dem Geschmack der Produzenten und der Abnehmer wie etwa bei Textilien werden gesucht. „Faire Bezahlung heißt die gezahlten Löhne müssen die sonst vor Ort gezahlten Mindestlöhne überbieten. Wenn Menschen in ihrer Heimat genug verdienen, bleiben sie auch wo sie sind“, sagte Pöschl. Kinder- und Zwangsarbeit und jedwede Diskriminierung sind tabu. Rohstoffe müssen nachhaltig und ohne Pestizide hergestellt sein.