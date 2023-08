Antje Proft setzt sich für das Recht ein, brustlos zu leben

Für viele Frauen ist die mögliche Entfernung der Brust im Rahmen einer Brustkrebstherapie ein sehr emotionales Thema. Während es für manche Frauen unvorstellbar ist, ohne Brust zu leben und sie einen Aufbau der Brust kaum erwarten können, entscheiden sich andere Frauen ganz bewusst für ein Leben ohne Brust.

Für Antje Proft heißt Leben seit 2012 Leben mit Brustkrebs und seit Oktober 2021 nunmehr ohne rechte Brust. Bei der für sie richtigen Entscheidung, dies nicht durch Epithese oder einen Aufbau zu kaschieren, war für sie die Beratung durch den Verein Ablatio mammae — Selbstbewusst ohne Brust (AMSOB) eine große Hilfe. Diese wertvolle Unterstützung möchte sie heute gerne weitergeben und für andere betroffene Frauen aktiv werden. Dabei steht für sie Radfahren für das Leben — es geht bergauf, bergab, mit Rücken– oder Gegenwind — aber immer nach vorn und in Bewegung! Aus diesem Antrieb heraus fährt sie seit dem Sommer 2022 in ihren Urlauben die großen Flüsse in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab und besucht die Brustzentren, die auf dieser Route liegen.

In diesem Sommer hat sie sich die Donau vorgenommen. In zwölf Tagesetappen von je circa 60 Kilometer radelt sie von Villingen/Schwenningen nach Passau und dann weiter in sieben Etappen bis Wien. Am 24. August machte Antje Proft Halt in Ehingen und traf sich am Alb–Donau Klinikum mit dem Leiter der Frauenklinik, Albrecht Schwämmle, und Mitgliedern der Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs. Proft erläuterte das Bestreben ihres Vereins, dass auch die Option ohne Brust zu leben in der ärztlichen Beratung benannt wird.

Schwämmle war es wichtig, die Position seiner Frauenklinik zu erläutern. Für ihn zähle, dass sich die Frau nach dem notwendigen Eingriff wieder wohl in ihrem Körper fühle. Ob nun zur eigenen Weiblichkeit die Brust dazugehöre oder nicht, sei eine Entscheidung, die jede Frau für sich treffen müsse. In der Frauenklinik stünden alle Optionen für die Frauen bereit — von der Epithese für den BH oder Badeanzug, über einen Aufbau mit Silikonimplantaten bis hin zur Rekonstruktion der Brust mit körpereigenem Gewebe. Aber ohne jede Frage akzeptiere er es auch, wenn sich eine Frau entscheide, ohne Brust zu leben.