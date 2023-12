Gegen einen 55 Jahre alten rumänischen Mann aus Ehingen hat die Staatsanwaltschaft Ulm nun Anklage wegen Mordes zum Landgericht Ulm erhoben. Nach dem Vorwurf der Anklagebehörde habe sich das spätere Opfer - seine 42 Jahre alte ehemalige Partnerin - am 3. August dieses Jahres von ihm getrennt und dann Dritten Verletzungen an ihrem Körper, die der Angeschuldigte verursacht habe, gezeigt.

Täter bestreitet einen Tötungswillen

Aus Verärgerung darüber habe der Angeschuldigte ein Messer aus seinem Zimmer geholt und habe sein Opfer, als es in derselben Unterkunft die Toilette aufgesucht habe, völlig unvorhersehbar und überraschend attackiert, so die Staatsanwaltschaft Ulm. Er habe der Frau zahlreiche Stichverletzungen zugefügt, an welchen diese aufgrund des starken Blutverlusts an Ort und Stelle dann verstarb.

Der Angeschuldigte selbst habe sich nach seiner Messerattacke in sein Zimmer begeben und die Polizei verständigt. Rechtlich würdigt die Anklagebehörde das Verhalten des Angeschuldigten als heimtückischen Mord. Der wegen diverser Gewaltdelikten auch zum Nachteil der 42-Jährigen vorbestrafte Angeschuldigte hat die Tat teilweise eingeräumt, bestreitet aber einen Tötungswillen. Er befindet sich seit der Tat in Untersuchungshaft.