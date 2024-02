Es ist eine Aneinanderreihung von Bedrohungen, gefolgt von mehreren Übergriffen und einer Familienfehde, die sich am Freitag dem Landgericht Ulm präsentierten. Im Mittelpunkt des Prozesses steht eigentlich ein 24-Jähriger aus Ehingen.

Ihm wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vor. Er soll am 10. Juli vergangenen Jahres auf dem Parkplatz der Ehinger McDonalds-Filiale seinen 31-jährigen Schwippschwager mit dem Auto überfahren haben. Am dritten Verhandlungstag äußerte sich erstmals der Angeklagte zu den Vorkommnissen.

Angeklagter soll Angst gehabt haben

Aus Angst sei er einfach losgefahren, sagt der 24-Jährige vor Gericht. „Ich wollte nur weg.“ Er sei auf dem Weg zum Fitnessstudio gewesen, als er im Kreisverkehr hinter sich ein Auto bemerkte, erinnert er sich an den Abend. Er habe das Gefühl gehabt, verfolgt zu werden und sei deshalb auf den Parkplatz abgebogen.

Ihm sei klar gewesen, dass das der 31-Jährige sein müsse. Von dem späteren Opfer habe er sich bedroht gefühlt, besonders als dieses sich schließlich direkt seinem Auto in den Weg gestellt habe, sogar auf die Motorhaube soll er gestiegen sein. Da habe er dann Gas gegeben, um aus der Situation zu entkommen.

Familienfehde geht dem Vorfall voraus

Schon seit mehr als einem Monat lagen die beiden Familien im Streit, der sich an dem Tag jedoch extrem zugespitzt haben soll. Grund für den Streit: Anfang Juni hatte die Schwägerin des Angeklagte und Schwester des Opfers ihren Mann, den 35-jährigen Bruder des Angeklagten aus dem Haus geworfen, er habe sie schon seit längerem betrogen.

Seitdem habe sich das Verhältnis der beiden Familien zunehmend verschlechtert. „Dabei sind wir zehn Jahre lang gut miteinander ausgekommen“, sagt der Bruder vor Gericht. Seitdem habe es immer wieder Bedrohungen von der Familie seiner Noch-Ehefrau gegeben, er solle sich aus Ehingen verziehen, sonst seien er und seine Familie dran.

Am 10. Juli eskaliert der Streit

Eskaliert sei der Streit schließlich an besagtem 10. Juli bereits am Mittag. Der 35-Jährige sei zur Arbeit des Schwiegervaters gefahren, mit im Auto der Angeklagte. Er habe ihn zur Rede stellen wollen. Doch statt einer Aussprache kam es zum Streit. Der Schwiegervater habe eine Holzlatte nach ihm geworfen. Dann sei der 35-Jährige mit der Schaufel auf ihn los. Sein Bruder sei schlichtend dazwischengegangen.

Ich dachte, er wäre tot. Der Cousin des Opfers

Nach etwa einer Stunde seien dann Droh-Anrufe bei dem 35-Jährigen eingegangen. Und schließlich standen drei Männer der verfeindeten Familie vor dem Haus seiner neuen Lebensgefährtin, unter ihnen das spätere Opfer. Sie sollen gebrüllt haben, dass er rauskommen solle, sonst würden sie ihn herausholen, und hätten gegen die Fenster gehämmert - im Haus befand sich auch der Angeklagte.

Sie hätten versucht, die Streitigkeiten im Guten zu klären, sagt die Lebensgefährtin vor Gericht. Das sei nicht möglich gewesen. Auf dem Weg zur Polizei sei schließlich ihr Auto von ihrem früheren Belagerer mit Baseballschlägern angegriffen worden.

Die Familie sei bedroht worden

Bei der Polizei habe der 35-Jährige einen Anruf vom späteren Opfer bekommen, dass sie seinen zweiten Bruder zusammengeschlagen und es jetzt auf ihn und den Angeklagten abgesehen hätten. Eine Kontrollfahrt der Polizei bestätigte diese Aussage jedoch nicht.

Die Ereignisse über den Tag verteilt hätten schließlich dazu geführt, dass er sich durch das Auftauchen des 31-Jährigen auf dem McDonalds-Parkplatz bedroht gefühlt habe, sagte der Angeklagte. Er habe um sein Leben gefürchtet. Durch eine Knieverletzung könne er nicht rennen oder kämpfen. Deshalb habe er aus Angst einfach Gas gegeben und habe dabei den 31-Jährigen überfahren, als dieser sich seinem Auto genähert habe.

Das Opfer beschreibt die Situation anders

Der beschreibt die Situation anders und spricht lediglich davon, dass er mit seinem Cousin an dem Abend noch etwas essen gehen wollte, wie sie es oft machen. Auf dem Weg vom Auto zum Eingang habe er auf einmal das Auto auf sich zurasen sehen. „Es war noch vielleicht 15 Meter weg, als ich es bemerkt habe“, sagt er.

Sie zeichnen irgendwie das Bild von einer schwer zu berechnenden Sippe, die nach 22 Uhr aber ungefährlich ist. Richter Wolfgang Tresenreiter

Dann sei alles schwarz geworden und er sei erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Sein Cousin soll wenige Meter hinter ihm gegangen sein. Er habe ihn übers Auto fliegen sehen, habe Blut unter seinem Kopf gesehen. Er sagt: „Ich dachte, er wäre tot.“

Gericht kann nicht alle Fragen klären

Warum der Cousin am Nachmittag dem späteren Angeklagten mehrere Nachrichten geschrieben hatte, obwohl sie angeblich keinen Kontakt hatten, und wissen wollte, wo er war, das konnte oder wollte er vor Gericht nicht beantworten. Auch auf weitere Fragen konnte das Gericht noch keine Antworten finden. So konnte der Angeklagte nicht erklären, warum er abends bei dieser scheinbaren Bedrohungslage noch ins Fitnessstudio wollte.

„Sie zeichnen irgendwie das Bild von einer schwer zu berechnenden Sippe, die nach 22 Uhr aber ungefährlich ist“, gab Richter Wolfgang Tresenreiter zu bedenken. Auch die Nachrichten an seinen Bruder „Jetzt warte ich auf dich“ und „Sag mir, was ich machen soll“ etwa eine halbe Stunde vor der Tat sieht das Gericht als mögliche Indizien dafür, dass er Anweisungen erhalten haben könnte - ebenso die Nachricht an seine Frau „Natürlich mache ich es, weil er mein Bruder ist“.

Der Prozess wird am 9. Februar fortgesetzt.