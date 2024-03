Angebote für Familien mit Kindern im Bürgerhaus

Das Bürgerhaus Oberschaffnei ist auch für die kleinsten Ehingerinnen und Ehinger offen. Für einige Angebote kooperiert die Lokale Agenda dabei mit den Frühen Hilfen der Caritas Ulm-Alb-Donau:

„Früh - Sicher - Getragen“ - unter diesem Motto unterstützen die Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen der Caritas Ulm-Alb-Donau (werdende) Eltern und Familien mit Kindern von null bis drei Jahren gezielt und niederschwellig. Dabei werden die Familien in verschiedenen Lebensphasen begleitet, fachlich beraten und erhalten bei Bedarf Unterstützung im Alltag. Zu den kostenlosen Angeboten gehören zum Beispiel Gruppenangebote und Kurse, eine Baby- und Kleinkindsprechstunde oder Familienpatenschaften. Ein gutes Netzwerk an Fachkräften aus unterschiedlichen Bereichen und Organisationen soll dabei sicherstellen, dass viele Familien Zugang zu den Angeboten der „Frühen Hilfen“ erhalten. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die gute Kooperation der Caritas mit der Lokalen Agenda ermöglicht seit vergangenem Jahr das Gruppenangebot „Mein Baby und ich“ mit jeweils fünf festen Terminen in den Räumen des Bürgerhauses Oberschaffnei. Dieser Kurs bietet Eltern mit Babys die Möglichkeit zum Austausch über die neue Situation. Begleitet wird der Austausch durch pädagogische Inputs und Beratungsinhalte in der Gruppe. Die Eltern erhalten Impulse zur Stärkung ihrer Elternrolle und lernen von- und miteinander. Sie können mitbestimmen, mit welchen Themen sie sich im Verlauf des Angebots beschäftigen wollen. Für 2024 sind ab Mai und ab September zwei Durchläufe mit je fünf Terminen geplant. Interessierte können sich unter Telefon 07391/707330 oder per Mail an [email protected] melden.

Des Weiteren treffen sich alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis sechs Jahren unter der Leitung von Uta Schwenkkraus und Hannah Wolf ab April beim Offenen Frühstück „Zeit für uns“. Dabei stehen der Kontakt und der Austausch mit anderen Eltern im Vordergrund. Der Offene Treff „Zeit für uns“ findet monatlich statt. Der erste Termin ist am 30. April ab 9.30 Uhr im Café CIDO.

In der offenen Eltern-Kind-Gruppe „Schaffnei Mucken“ treffen sich jeden Montag Familien mit Kindern von null bis drei Jahren zum gemeinsamen Spielen, Singen und Basteln. Für die Erwachsenen stehen das Kennenlernen und der Austausch im Vordergrund. Wer interessiert ist, kann unverbindlich vorbeikommen. Die Durchführung und Leitung durch Monika Voigtländer und Kerstin Lechner erfolgt in ehrenamtlichem Engagement. Gelegentlich finden auch hier Vorträge der Caritas statt.

Raum zum freien Spielen: Das Bürgerhaus Oberschaffnei bietet ein offenes Spielzimmer, das Kinder zum freien Spielen einlädt. Das Spielzimmer kann während der Frühstückszeiten im Café CIDO (Montag, Mittwoch, Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr) und nach Absprache besucht werden.

Seit März gibt es für Familien mit kleinen Kindern eine neue Aktion. Die Kinder dürfen es sich jeden Mittwoch um 10.30 Uhr auf den Sitzkissen im Spielzimmer des Bürgerhauses Oberschaffnei gemütlich machen und Geschichten zuhören. Monika Schwarzer aus der Arbeitsgruppe „Lesepaten“ der Lokalen Agenda liest aus spannenden Kinderbüchern vor. Auch Eltern und Großeltern können zuhören oder währenddessen einen Raum weiter im Café CIDO einen Kaffee trinken.

Kontakte: Frühe Hilfen der Caritas Ulm-Alb-Donau, Uta Schwenkkraus und Hannah Wolf, Telefon 07391/707330, Mail: [email protected], Internet www.caritas-ulm-alb.donau.de.

Bürgerhaus Oberschaffnei, Schulgasse 21, 89584 Ehingen, Andrea Uncu, Telefon 07391/503 4623, Mail [email protected], Internet www.lokale-agenda-ehingen.de.