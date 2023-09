Nicht richtig lesen und schreiben können: Den meisten Menschen ist das mehr als unangenehm. Und deshalb beginnt Anne Hagenmeyer, Leiterin des Alphatreffs in Ehingen, das Gespräch auch mit den Worten: „Wir hätten gerne jemanden gehabt, der von seinen Erfahrungen berichtet. Aber es gibt niemanden, der seine Geschichte erzählen wollte.“

Das Thema Analphabetismus sei einfach zu schambehaftet. Rund um den Weltalphabetisierungstag am 8. September will sie mit einem Infostand auf dem Ehinger Wochenmarkt am Dienstag, 12. September, deshalb Präsenz zeigen.

Andrea Uncu und Anne Hagenmeyer (v.l.) möchten beim Weltalphabetisierungstag auf den Alphatreff aufmerksam machen. (Foto: Verena Pauer )

Die Leute trauen sich nicht zum Alphatreff

Denn so wie sie erzählt, ist es schwierig, die Leute zu finden, die ihre Hilfe benötigen. Immer dienstags von 10 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr bietet Anne Hagenmeyer mit dem Alphatreff einen Kurs an, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ungezwungen ihre Lese– und Schreibfähigkeiten verbessern können.

Es gibt ganz, ganz schlechte Erfahrungen in der Schule, die mit Demütigung zu tun haben. Anne Hagenmeyer

Doch es kommt fast niemand vorbei. Zuletzt seien immer fünf Leute gekommen. Zwei hätten jetzt einen Job gefunden, zwei seien wie vom Erdboden verschluckt. Dabei betrifft Analphabetismus so viel mehr Menschen.

Analphabetismus in der gesamten Gesellschaft vertreten

Jeder zehnte Deutsche kann nicht richtig lesen und schreiben. Die Betroffenen seien Muttersprachler, sagt Anne Hagenmeyer. Das reiche von der jungen Mutter, die eine Ausbildung machen wolle und in dem Zusammenhang feststelle, dass sie Probleme in dem Bereich hat, bis hin zum älteren Herr, der nach einer Scheidung die Probleme beim Lesen und Schreiben bemerkt, wo ihm vorher immer seine Frau geholfen hatte.

Es gibt einfach Familien, da ist die Bildung nicht so wichtig. Anne Hagenmeyer

Die Schule ist oftmals ein Problem

„Die Leute, die zu mir kommen, die waren alle mal in der Schule“, spricht sie ein weiteres Problem an. Aber viele hätten sich durchgeschummelt, hätten zum Beispiel beim Abschluss in Deutsch ein Plakat gestaltet. Eines verbinde jedoch viele, sagt Anne Hagenmeyer: „Es gibt ganz, ganz schlechte Erfahrungen in der Schule, die mit Demütigung zu tun haben.“ Es seien oft die anderen Kinder, die sie gemobbt hätten.

Es könne auch sein, dass die Lehrer einfach überfordert seien, die Klassen zu groß, sodass man nicht auf einzelne Schülerinnen und Schüler eingehen könne. Aber auch das Zuhause sei ein wichtiger Faktor. „Es gibt einfach Familien, da ist die Bildung nicht so wichtig.“

Vier Level des Analphabetismus

Beim Analphabetismus wird in vier Stufen unterschieden: Bei Stufe eins haben die Leute schon auf der Buchstabenebene Probleme, Stufe zwei bezieht sich auf die Wortebene, wenn längere, zusammenhängende Wörter nicht verstanden werden.

Bei Stufe drei haben die Betroffenen Probleme, einen Satz mit einem Nebensatz zu verstehen. Ebene vier bezieht sich dann auf das Textverständnis. Das sei auch bei Studierenden immer häufiger der Fall, dass sie in dem Bereich Probleme hätten, sagt Anne Hagenmeyer.

Wenn ich nur Sprachnachrichten von jemandem kriege, das ist so ein Indiz. Andrea Uncu

Es gibt viele Ausreden und Ausweichmöglichkeiten

Die heutigen technischen Möglichkeiten würden das noch unterstützen. Denn durch ChatGPT könnten Texte vereinfacht wiedergegeben werden, bei Messengerdiensten wie Whatsapp könne man nur über Sprachnachrichten kommunizieren. „Wenn ich nur Sprachnachrichten von jemandem kriege, das ist so ein Indiz“, sagt Andrea Uncu vom Bürgerhaus Oberschaffnei, wo der Alphatreff angesiedelt ist.

Menschen, die Probleme beim Lesen und Schreiben haben, würden immer wieder Wege und Ausreden finden, um das zu verschleiern. Sei es, dass sie die Brille vergessen haben und deshalb einen Text nicht lesen können, oder, dass sie sich die Hand verstaucht haben und deshalb zum Beispiel ein Formular nicht ausfüllen können.

Deshalb sei es auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Behörden so schwierig, die Leute zu erkennen. Wenn sie jedoch trotzdem mal einen Verdacht hätten, sei es fast unmöglich, die betreffenden Leute anzusprechen, ohne ihnen zu nahe zu treten oder sie bloßzustellen, sagt Anne Hagenmeyer. Wichtig sei es deshalb, Freunde und Familie — also die nächsten Angehörigen — zu erreichen. Die müsse man darauf aufmerksam machen, dass es den Alphatreff gibt.

Angehörige sind beim Kontaktaufbau wichtig

Es seien deshalb bisher auch die Angehörigen gewesen, die sich zuerst an sie gewandt hätten, sagt Anne Hagenmeyer. Meistens seien sie dann auch als Begleitpersonen und moralische Unterstützung beim ersten Termin dabei gewesen. Am Anfang steht immer ein persönliches Beratungsgespräch, bei dem eine Eingruppierung in die Level eins bis vier erfolgt.

In dem Zusammenhang werde auch über Ziele gesprochen und wie genau der Teilnehmer oder die Teilnehmerin dieses erreichen will. Sei es, die Ausbildung zu schaffen oder einen Führerschein ablegen zu können. Danach kann bei den Alphatreffen geübt werden, ohne Druck und mit offenem Ende, wie Anne Hagenmeyer betont. Hier den Spagat zwischen den Leuten und ihrem Level zu finden, sei eine wichtige Aufgabe. „Jeder ist ein Individuum“, sagt Anne Hagenmeyer.

Das Angebot ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.