An Heiligabend ins Familienkino

Dieses Jahr hat sich das Team vom Kino Central-Center Ehingen etwas Besonderes für die Familien zu Weihnachten überlegt. Damit die Eltern in Ruhe die Geschenke unter den Baum legen Können, wurde für eine Mittagsvorstellung organisiert. Um 14.15 Uhr an Heiligabend, 24. Dezember, zeigt das Ehinger Kino Disneys „Wish“ und den Familienfilm „Wonka“. Tickets gibst schon jetzt im Internet auf www.central-center.de oder an der Kinokasse. „Ein Last Minute Geschenk gibt’s in dieser Zeit natürlich auch an unserer Kinokasse“, schreiben die Ehinger Kinomacher.