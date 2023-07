Zwischen April und Juli 2021 hat es im Ehinger Teilort Dettingen mehrmals gebrannt. Jetzt ist am Ulmer Amtsgericht der mutmaßliche Brandstifter zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Außerdem soll er eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro als Spende an die Freiwillige Feuerwehr Ehingen bezahlen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig — die Verteidigung kann innerhalb von einer Woche Berufung einlegen. Der Angeklagte, der aus Dettingen stammt, hat die Taten vor Gericht eingeräumt und sein Bedauern ausgedrückt.

Mehrmals brannte es in Dettingen 2021

Konkret geht es um mehrere Brände auf dem Vereinsgelände des MC Outlaws in Dettingen, bei denen in unterschiedlichen Nächten ein Stapel Europaletten, ein Reisighaufen und ein Wohnwagen in Flammen aufgingen. Der Angeklagte soll dort außerdem mehrere Kästen Leergut entwendet haben.

Auch auf dem Firmengelände der Firma Halder brannte es im Jahr 2021. Hier soll der Angeklagte einen Altpapiercontainer angezündet haben. Auch soll er am Gemeindehaus Dettingen eine Scheibe eingeschlagen haben.

Überwachungskameras filmten die Taten

Bei den Taten beobachtet oder klar identifiziert wurde er jedoch nicht. Zwar konnten die Überwachungskameras der Firma Halder und des MC Outlaws die Taten filmen — meist reichte das jedoch nicht, um eine Person zu identifizieren. Nur beim Diebstahl der Leergutkästen sei der Angeklagte auf den Aufnahmen erkennbar gewesen, sagten gleich mehrere Zeugen vor Gericht aus.

Ein Nachbar sah außerdem in der Nacht des Wohnwagenbrandes einen Lichtkegel von einer Taschenlampe im Garten des Angeklagten. Die Person, die die Taschenlampe hielt, sei dann im Haus des Angeklagten verschwunden. Klar erkannt habe er das Gesicht nicht, ihn jedoch an Gang und Statur erkannt.

Verteidiger bemängeln schwierige Beweislage

Das nahmen die Verteidiger Uwe Böhm und Sebastian Anselstetter zum Anlass, um auf die für sie schwierige Beweislage hinzuweisen. Nur durch das Geständnis des Angeklagten könnten die Taten ihm wirklich nachgewiesen werden.

Sonst hätte es sich um einen reinen Indizienprozess gehandelt. Schließlich müsste dem Angeklagten erst bewiesen werden, dass er die Taten begangen hat.

Ein Stein wirft Fragen auf

Ihr Missfallen brachte die Verteidigung auch im Hinblick auf die Zeugen zum Ausdruck. Vor Gericht hätten sie zum Teil andere Aussagen gemacht, als in den Ermittlungsakten der Polizei festgehalten sind.

Vor allem ging es dabei um die Frage, wie ein Pflasterstein in den ausgebrannten Wohnwagen gelangt sein könnte. Laut ermittelndem Polizisten habe der Besitzer des Wohnwagens ausgesagt, dass er den Stein auf dem Dach hatte, um eine Plane zu beschweren.

Daran konnte sich der Besitzer vor Gericht jedoch nicht mehr erinnern. Dem gegenüber stand außerdem die Aussage des Angeklagten, mit dem Stein das Fenster des Wohnwagens eingeschlagen zu haben, um zu überprüfen, ob sich im Wohnwagen jemand befindet — was die Verteidigung als Beweis für eine minderschwere Straftat sah. Für die Staatsanwaltschaft habe der Angeklagte aber nicht feststellen können, ob sich wirklich niemand im Wohnwagen aufhielt.

Kritik an einem Gutachten

Ein weiterer Kritikpunkt der Verteidigung am Verfahren: Der von der Staatsanwaltschaft bestellte Sachverständige und das von ihm erstellte Gutachten. Nicht nur das Gutachten zweifelte die Verteidigung an. Der Gutachter habe weder dokumentiert, auf welchen Gesprächen er seine Beobachtungen aufbaut.

Auch seien die restlichen Quellen des Gutachtens fraglich. Der Sachverständige war zwar vom Gericht geladen worden, konnte aber zu dem Termin nicht erscheinen. Die Anklage beruhe jedoch in vielen Punkten auf dem Gutachten, hieß es von der Verteidigung.

Angeklagter war im ZfP untergebracht

Erstellt worden war es im Zentrum für Psychatrie (ZfP) in Bad Schussenried. Dort war der Angeklagte nach der Brandstiftung am Wohnwagen mit einem Unterbringungsbefehl des Amtsgerichts eingewiesen worden — und war für mehrere Monate dort geblieben.

Über das Motiv kann man nur spekulieren. Richterin Widmaier

Es seien weitere Straftaten zu befürchten gewesen, heißt es in dem Befehl. In der Vergangenheit habe er bereits mit Suizid gedroht und sei nur mit einem Bademantel bekleidet an einer Bushaltestelle gestanden. Er habe überprüfen wollen, wie lange es dauert, bis die Polizei kommt.

Familie und Freunde bemerkten Veränderungen bei dem Angeklagten

Vor Gericht entsteht das Bild eines Mannes, der immer gesellig gewesen sei, hilfsbereit, so beschreibt ihn ein Nachbar. Plötzlich habe er sich immer mehr abgekapselt und sich von Freunden und Familie ferngehalten, er sei ruhig geworden. Nachts jedoch sei es ein paar Mal laut bei ihm in der Wohnung oder auf dem Hof geworden, weil er etwas gewerkelt habe.

Die Mutter habe einem der ermittelnden Polizisten ein ähnliches Bild geschildert, sagt der vor Gericht. Sie habe auch versucht, für ihn eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik zu bekommen, weil sie den Verdacht hatte, dass ihr Sohn psychische Probleme habe. Das habe aber nicht funktioniert. Vor dem Gericht machte die Mutter keine Aussage.

Schöffengericht sieht positive Sozialprognose

Am Schluss blieb das Schöffengericht hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft nach zwei Jahren Freiheitsstrafe zurück. Das begründete das Gericht unter anderem damit, dass der Angeklagte gestanden hatte, die Taten so weit zurück lagen und gebündelt passiert seien.

Außerdem zeige die Anwesenheit der Mutter im Gericht eine familiäre und soziale Bindung — der Job des Angeklagten, dass er am Leben teilnehme. Zum Schluss blieb Richterin Widmaier nur dieses Fazit: „Über das Motiv kann man nur spekulieren. Das wissen nur Sie.“ Sie gehe jedoch nicht von einer weiteren Gefährdung aus.