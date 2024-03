Die Zukunft des Basketballs soll in Ehingen und Urspring neu beschrieben werden. Diesbezüglich hatte die Vorstandschaft des Team Ehingen Urspring und der Urspring Basketball Academy am Dienstagabend unter dem Motto „Ehingen/Urspring steht in schwierigen Zeiten zusammen“ zu einem „Zukunftsgespräch“ eingeladen und den Austausch gesucht. Rund 60 Interessierte folgten der Einladung und fanden sich pünktlich um 18.30 Uhr im Foyer der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium ein. Eine illustre Runde, bunt gemischt: von Bürgermeister Tobias Huber, über Geschäftsführer oder Vertreter wichtiger Sponsoren wie etwa Erdgas Südwest, Sappi oder der AOK, bis hin zu einigen Cheerleadern des Teams, Eltern von Spielern und langjährigen Fans.

Der Abend beginnt gemächlich, es dauert etwa eine Stunde bis die Dynamik der Gesprächsrunde langsam Fahrt aufnimmt. Der Ton des Meinungsaustausches ist dabei immer ruhig - es bleibt respektvoll und besonnen.

Fans äußern Kritik an Team und Trainer

Nach einer Begrüßung der beiden Vereinsvorstände Hans-Martin Meth und Nico Drmota hat auch direkt das Auditorium das Wort und soll seine Meinung, moderiert von Ex-Team-Manager und aktuellem Hallensprecher Merlin Stamm, äußern. Als erstes ergreifen die Fans das Wort und äußern zumeist Kritik an Trainer Johannes Hübner und den teilweise bei den Heimspielen in dieser Saison gezeigten Leistungen der ProB-Mannschaft. Auch eher Banales wie eine zu leise „Hallen-Hupe“ oder das Schwelgen in alten Erinnerungen („Da konnte man sich nach dem Spiel mit den Spielern noch einen reinlöten“) kommt zur Sprache. In sportlichen Metaphern würde man diesbezüglich wohl vom Warmlaufen oder einem zögerlichen gegenseitigen Abtasten in der Anfangsphase des Spiels sprechen.

Schwung in die ganze Sache kommt dann erst so richtig mit dem zweiten Teil des Abends. Dabei stellen Peter Breymaier, beim Team Ehingen Urspring zuständig für Management & Marketing, und NBBL-Head-Coach Oliver Heptner zunächst nochmals die grundsätzliche Philosophie des Vereins vor und präsentieren einige interessante Fakten und Zahlen. Hauptanliegen bleibt die „nachhaltige Jugendförderung auf höchstem Niveau“ gepaart mit der „sportlichen und menschlichen Ausbildung junger Basketball-Talente“.

„Die Ressource Mensch ist weggebrochen“

In anschaulichen Diagrammen zeigt sich anschließend die aktuell schwierige Situation des Team Ehingen Urspring - egal ob Zuschauerzahl, Anzahl der ehrenamtlichen Helfer oder der Etat des ProB-Spielbetriebs: die Kurven-Diagramme zeigen prinzipiell nach unten. Und so erlebt der Abend seinen emotionalen Höhepunkt, als daraufhin Hans-Martin Meth das Wort ergreift und die präsentierten Zahlen und Fakten nochmals mit eindringlichen Worten unterstreicht: „Wenn wir den Mangel nur weiter verwalten, dann wird nächstes Jahr genau das Gleiche passieren: Ehingen kann sich keine teureren zusätzlichen Spieler leisten - die Hälfte der Spieler kriegt gar nichts, die andere Hälfte 800 Euro netto und im April schicken wir sie zum Arbeitsamt, weil wir es uns nicht leisten können, den Vertrag durchlaufen zu lassen“, gibt sich der Vorstand etwas flapsig aber auch transparent.

Auch sein Vorstandskollege Nico Drmota beschönigt die Lage nicht, richtet seinen Blick dabei aber auch über das ProB-Team hinaus: „Die Ressource Mensch ist uns weggebrochen - das hat uns richtig weh getan!“ Gründe dafür gibt es viele. Allen voran das Thema Corona hat den Verein arg gebeutelt und den Rückgang bei den Zuschauerzahlen und Helfern stark vorangetrieben. Selbstkritisch nennt Drmota auch das zu lange Festhalten an der ProA rückblickend als Fehler und natürlich betont auch er: „Am Ende kommen wir dann doch immer wieder zum Geld, das uns fehlt.“

Manager dringend gesucht

Ein Schlüsselthema des Abends ist dabei immer wieder die derzeit unbesetzte Stelle des Team-Managers. „Wir haben gesucht, aber niemand gefunden“, heißt es dazu unisono von Vereinsseite. Die Position ist vakant, seit Merlin Stamm zum Ende der Saison 22/23 in Elternzeit ging, und soll zur nächsten Saison unbedingt wieder besetzt werden, um die dringend benötigten Gelder zur Etat-Erhöhung akquirieren zu können. Nicht wenige Hoffnungen ruhen dabei auf einer Rückkehr von Merlin Stamm. Der selbst lässt seine Zukunft auf Nachfrage allerdings vorerst noch offen.

Emotional wird der Abend auch nochmals, als Head-Coach Johannes Hübner vor die Runde tritt und aus seinem Arbeitsalltag und der rauen Realität der ProB berichtet: „Ich kann nur das Geld ausgeben, das mir zur Verfügung steht!“ Und mit den grob geschätzten 270.000 Euro im Jahr ist das Team Ehingen Urspring dabei kaum wettbewerbsfähig - der geschätzte durchschnittliche Etat der Liga-Konkurrenz liegt bei 400.000 bis 500.000 Euro. „Die Wahrheit ist, ein Maxi Langenfeld, der am Sonntag mit Ulm gegen uns gespielt hat, verdient mehr als unser gesamter Kader zusammen. Wir wollen solche Spieler, die die Urspringer und Ehinger Mentalität haben - aber dafür brauchen wir mehr Geld“, ergänzt der Trainer.

Angesichts von Monatsgehältern bis zu 6000 Euro, die laut Oliver Heptner derzeit für deutsche Spieler in der ProA bezahlt werden, ist es entsprechend schwierig für das Team Ehingen Urspring an gestandene Spieler heranzukommen. Der Jugend-Trainer will daher verstärkt über die Rahmenbedingungen punkten. Die Jugendförderung bleibt das A und O für den Verein. Mit den Nachwuchsteams in der NBBL und JBBL erzielt man auch immer wieder gute Erfolge, gehörte zuletzt wieder stabil zu den Top-16-Teams in Deutschland und hat einen besonderen Ruf als „einzige Basketball-Highschool außerhalb Amerikas“, wie es Peter Breymaier formuliert, während er am Dienstagabend in der JVG-Halle mittels einer Präsentationsfolie die Zukunftsziele des Vereins aufzeigt: Der Jahres-Etat soll kurzfristig auf 350.000 und langfristig auf 500.000 Euro anwachsen, es sollen zusätzliche ehrenamtliche Helfer gefunden werden, um die Heimspieltage stemmen zu können. Zudem soll die Zuschauerzahl wieder bis auf 700 pro Spiel gesteigert werden und das Personal soll neben dem Manager-Posten auch noch um die Bereiche Physio und Athletik erweitert werden - doch dazu benötigt das Team Ehingen Urspring Hilfe - viel Hilfe, um die am Dienstagabend mit dem „Zukunftsgespräch“ von Vereinsseite aus gebeten wurde: „Wir sehen viel Potential und wir haben riesige Hoffnung - wir brauchen nur Hilfe. Ehingen ist eine Basketballstadt auch wenn sie vielleicht gerade etwas schläft“, schickte Merlin Stamm die Zuhörer am Dienstagabend hoffnungsfroh nach Hause.

Weiteres Feedback gefragt

Auch am Tag nach dem Zukunftsgespräch klang die erste Resonanz von Vereinsseite aus positiv: „Wir gehen mit einem positiven Gefühl sowie großer Motivation aus dem Treffen und haben bereits gute, konstruktive Kritik, sowie einfallsreiche Ideen gehört.“ Abschließend kann sich diesbezüglich auch noch jeder mittels eines Feedback-Fragebogens im Internet unter www.ehingen-urspring.de/feedback einbringen und austauschen.

