Alter Vorstand, neue Beisitzer

In seiner Mitgliederversammlung im Landgasthof- und Hotel Zur Rose hat der CDU-Ortsverband seine Führungsmannschaft und Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl gewählt. Philipp Lämmle, der den Verband seit 2019 leitet, räumte laut Pressemitteilung der CDU ein, dass er wegen Corona seine Ziele und Ansprüche in dieser Zeit nicht immer erfüllen konnte.

In seinem Bericht würdigte er jedoch die begrenzte Aktivität, die trotz der Herausforderungen der letzten Jahre aufrechterhalten werden konnte. Die Kinderfasnet am Rosenmontag in den Jahren 2020 und 2023 in Kirchbierlingen sowie das vom Stadtverband organisierte CDU-Ferienprogramm, das einige Veranstaltungen in der Pfarrei beinhaltete. Für die Mühen und die erfolgreiche Umsetzung dieser Veranstaltungen dankte er besonders Bärbel Kräutle.

Lämmle stellte sich erneut als Vorsitzender zur Verfügung, unterstützt von Armin Egle als Stellvertreter und Bärbel Kräutle, die weiterhin die Positionen der Schriftführerin und Kassiererin innehat. Alle drei wurden wiedergewählt. Auch die Kassenprüfer Paul Guter und Herbert Brandl bleiben in ihren Ämtern. Eine Änderung ergab sich bei den Beisitzern, da die bisherigen Mitglieder Helmut Bachner und Josef Birk aus altersbedingten Gründen ausschieden. Der Beisitz setzt sich nun aus Wolfgang Beck, Sabine Hecht, Michael Mouratidis, Hermann Schlecker und Bruno Steinle zusammen.

Die Reihenfolge der Kandidaten der CDU aus dem Ortsverband Pfarrei für die Nominierungsliste zur Gemeinderatswahl wurde nach Angaben der Verantwortlichen wie folgt gewählt: Michael Mouratidis (Platz 1), Sabine Hecht (Platz 2), Armin Egle (Platz 3) und Philipp Lämmle (Platz 4).

Am Ende der Sitzung stimmte Lämmle seinen Ortsverband auf die bevorstehende Gemeinderatswahl ein. Er betonte, dass es bedauerlich sei, dass bei der letzten Wahl nur zwei Kandidaten aus der Pfarrei in den Gemeinderat gewählt wurden. Die Schuld hierfür könne jedoch nicht allein der unechten Teilortswahl zugeschrieben werden; vielmehr müssten für die Zukunft die richtigen Schlüsse gezogen werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Lämmle wies auch auf die Tatsache hin, dass in der einstigen CDU-Hochburg Pfarrei nun eine Bürgerinitiative gegründet wurde. Er mahnte zur Vorsicht und betonte, dass die CDU ihre Position in der Pfarrei nicht anderen überlassen dürfe. Er erinnerte an die CDU-Anträge, die in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern und Ortschaftsräten der Pfarrei erarbeitet wurden, und appellierte an die Gemeinderatsfraktion, diese Anträge entschlossen zu vertreten und zu unterstützen.