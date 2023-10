Allerseelenmarkt am 7. November in Ehingen

Der fünfte große Ehinger Jahrmarkt in diesem Jahr findet am Dienstag, 7. November, im Zentrum statt. Zu diesem Markt werden wieder zahlreiche Händler mit den verschiedenen Waren erwartet. Dies teilt die Stadt mit. Parkplätze gibt es in den Tiefgaragen, beim Bahnhof, am Viehmarkt, beim Freibad oder am Stadion. Die Stadtverwaltung empfiehlt zudem den provisorischen Parkplatz an der Müllerstraße mit direktem Zugang zur Lindenstraße. Der Stadtbus kann am Dienstag die Haltestellen Marktplatz und Amtsgericht nicht anfahren, empfohlen wird deshalb der Ein- und Ausstieg am Busbahnhof. Der Wochen- und Bauernmarkt findet auf dem Sternplatz statt.