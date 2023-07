Alle Prüflingen haben bestanden

Am Wochenende haben an der Gewerblichen Schule in Ehingen die Bewertungen der Gesellenstücke im Schreinerhandwerk durch den Prüfungsausschuss der Schreinerinnung Ulm/Alb–Donau–Kreis stattgefunden. Am Sonntagnachmittag wurden die Arbeiten an der Gewerblichen Schule ausgestellt und den Auszubildenden ihre vorläufigen Prüfungsbescheinigungen sowie die Zertifikate zur CNC/CAD–Fachkraft ausgehändigt. Das Ergebnis vorweg: Alle Prüflinge zum Schreiner und zum Holzmechaniker haben ihre Prüfung bestanden, dürfen sich ab Montag „Gesellen“ nennen und den Gesellenlohn beanspruchen, auch wenn die „Lossprechung“ erst im Herbst stattfinden wird.

Zwölf der Auszubildenden, darunter zwei jungen Frauen, haben die Schreiner–Ausbildung bei Betrieben in der Region durchlaufen. Vier der Prüflinge, davon zwei Frauen, ließen sich zum Holzmechaniker ausbilden. An der Gewerblichen Schule wurden Schreiner und Holzmechaniker von den technischen Lehrern Josef Huber und Bernd Schoßer in einer Theorieklasse und zwei Werkstatt–Gruppen ausgebildet. Die Ausbildung von Schreinern und Holzmechanikern sei dieselbe, erklärt Lehrer Bernd Schoßer. „Aber weil Schreiner zum Handwerk und zur Handwerkskammer gehören, Holzmechaniker aber in der Industrie ausgebildet werden und deshalb zur Industrie– und Handelskammer gehören, sind die Prüfungen unterschiedlich“. In beiden Berufen gleich ist die Anforderung, dass für das Gesellenstück dem Prüfungsausschuss zunächst eine Entwurfszeichnung zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Erst dann darf die Fertigungszeichnung angefertigt und das Werkstück im heimischen Betrieb hergestellt werden. Am Wochenende achteten die Prüfer bei den gezeigten Gesellenstücken besonders auf die Einhaltung der vorgegebenen Maße und die Sauberkeit der Arbeiten. „Dazu gehört die Gängigkeit der Schubladen genauso wie die Beschaffenheit der Oberflächen“, sagt Bernd Schoßer und betont, dass die Prüfer auch darauf geachtet haben, dass die Gesellenstücke „schöne Gestaltungselemente für‘s Auge“ zeigen. Auf die Frage, was aus den Gesellenstücken später wird, waren sich die frischgebackenen Schreiner, Schreinerinnen, Holzmechaniker und Holzmechanikerinnen einig, dass „das Gesellenstück in Ehren gehalten, auf keinen Fall hergegeben und zuhause einen schönen Platz finden“ wird.