Alkoholisiert mit dem Roller gefahren

Zu viel getrunken ha ein 53–Jähriger am Montag in Ehingen. Zur Mittagszeit stoppte die Polizei nach eigenen Angaben den Mann auf seinem Kleinkraftrad in der Straße „Strenge“. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem Mann. Ein Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Die soll nun den genauen Wert ermitteln.