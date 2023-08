Alb–Donau–Kreis sammelt rund 664.000 Radkilometer

Die zweite Auflage des Stadtradeln im Alb–Donau–Kreis war ein voller Erfolg: Knapp 2700 Radlerinnen und Radler haben in den drei Wochen mehr als 664.000 Kilometer gesammelt. Das sind fast doppelt so viele Radkilometer als im vergangenen Jahr — eine unglaubliche Steigerung. Das teilt das Landratsamt mit. „Es zeigt: Radfahren verknüpft auf unkomplizierte Art und Weise positive Effekte für die Gesundheit mit einem wertvollen Beitrag für den Klimaschutz. Das Ergebnis des Stadtradeln belegt zudem, dass die Menschen im Alb–Donau–Kreis gerne aufs Rad sitzen — ob auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, im Alltag oder als sportlicher Ausgleich in der Freizeit — und damit sich und ihrer Umwelt etwas Gutes tun“, sagt Landrat Heiner Scheffold.

Am 22. Juli hat die zweite Auflage des Stadtradeln im Alb–Donau–Kreis nach drei Wochen ihren erfolgreichen Abschluss gefunden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten im Anschluss daran noch eine Woche Zeit, ihre Ergebnisse nachzutragen.

Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima–Bündnis, an der Kommunen weltweit teilnehmen, und wird durch die Landesinitiative Radkultur gefördert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für den Alb–Donau–Kreis stehen nach dem Ablauf der drei Kampagnen–Wochen nun die vorläufigen Ergebnisse fest:

Die Kommune mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Einwohner ist in diesem Jahr mit Abstand Emerkingen (29,43 Kilometer pro Kopf), vor Hüttisheim (15,47 Kilometern pro Kopf) und Berghülen (10,21 Kilometer pro Kopf). Ehingen ist die Kommune im Alb–Donau–Kreis mit dem besten Gesamtergebnis (mehr als 120.500 Kilometer), gefolgt von Langenau (mehr als 111.400 Kilometer) und Blaustein (mehr als 65.400 Kilometer).

Die meisten Kilometer insgesamt hat in der Teamwertung das Landratsamt Alb–Donau–Kreis mit mehr als 50.600 Kilometern erradelt und war ebenfalls das Team mit den meisten aktiven Fahrerinnen und Fahrern (238).

Insgesamt haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Stadtradeln im Alb–Donau–Kreis in diesem Jahr 108 Tonnen CO₂ (51 Tonnen CO2 in 2022) vermieden — eine Tonne entspricht etwa einer Strecke von 3000 Kilometern Fahrt mit einem Mittelklassewagen oder einem Langstreckenflug in die USA.

„Einfach im Alltag mal das Auto stehen lassen und sich stattdessen aufs Rad setzen — das ist eine gute, gesunde und einfache Möglichkeit, um CO₂ zu vermeiden. Es ist schön zu sehen, dass viele Menschen aus dem Alb–Donau–Kreis beim Stadtredeln mitgemacht haben — sei es aus den Kommunen, aus Betrieben oder aus Vereinen. Das ist Motivation und Anreiz, auch im nächsten Jahr wieder beim Stadtradeln aktiv zu werden“, sagt Landrat Heiner Scheffold.

Ergebnisse