Rund 5000 Menschen stehen an diesem Mittwoch in der prallen Sonne auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Sie halten Plakate in der Hand, haben Trillerpfeifen im Mund und machen ihrem Unmut über die schlechte finanzielle Lage der Krankenhäuser Luft.

Darunter sind auch 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ADK GmbH mit Sitz in Ehingen. Und der erste Redner auf der Bühne ist Landrat Heiner Scheffold, zugleich Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG).

Scheffold sieht klares Signal nach Berlin

Das letzte Mal, als Heiner Scheffold demonstriert hat, ist schon eine ganze Weile her. Der heutige Landrat des Alb-Donau-Kreises war damals in der sechsten Klasse des Pro-Gymnasiums. „Ich habe damals für den Erhalt von zwei Kastanienbäumen demonstriert“, sagt Scheffold, wenige Minuten, bevor er die Bühne des Stuttgarter Schlossplatzes betritt. Vor ihm stehen mehr als 5000 Menschen, die auf gut Deutsch „die Schnauze voll haben“ von der Politik im Bund und auch im Land.

Wir wollen nicht länger von den Kosten erdrückt werden, während der Bundesgesundheitsminister teilnahmslos zusieht. Landrat Heiner Scheffold

Als Scheffold ans Mikro tritt, brandet Applaus auf dem Schlossplatz auf, vor allem, als seine ersten Sätze von den Boxen aus über die Wiese vor dem Schloss wabern. „Das ist ein starkes Signal nach Berlin: Wir stehen hier für stabile, für sichere Krankenhäuser. Wir stehen hier für eine funktionierende Daseinsvorsorge. Wir stehen hier für gute und sichere Arbeitsplätze. Für wertvolle Arbeitsplätze. Wir stehen hier ein für Tariftreue. Wir stehen hier ein für wirtschaftlich lebensfähige Krankenhäuser. Wir wollen nicht länger von den Kosten erdrückt werden, während der Bundesgesundheitsminister teilnahmslos zusieht“, sagt Scheffold und betont in aller Deutlichkeit: „Wir stehen hier, weil die Bundesregierung in der Pflicht ist, zu handeln, und sich verweigert. Denn das macht die Krankenhäuser krank.“

Versorgung sei bald nicht mehr sichergestellt

Dabei betont Scheffold immer wieder, dass Deutschland eigentlich den Ruf habe, eines des besten Gesundheitssysteme der Welt zu haben. Ebenso unterstreicht er, dass es in diesem Land bis jetzt zumindest auch normal sei, im Notfall behandelt zu werden, dass es normal sei, im Krankheitsfall oder bei Geburten versorgt zu werden. „Ich sage es ganz deutlich: Das wird bald keine Selbstverständlichkeit mehr sein“, erklärt Scheffold unter dem Sound der Trillerpfeifen der Demonstranten im Herzen der Landeshauptstadt.

Mit Bannern und Plakaten machten die Demonstrierenden ihrem Unmut Luft. (Foto: Götz )

„Die ersten Krankenhäuser haben schon Insolvenz angemeldet. Und wenn nicht schnellstens etwas passiert, werden weitere Krankenhäuser schließen müssen, weil sie unterfinanziert sind. Unkontrolliert, ohne dass es einen Plan B für die Menschen gibt, die dort bislang behandelt werden, für die Menschen, die dort arbeiten. Wie lange es dann noch eine flächendeckende Krankenhausversorgung gibt? Wir wissen es nicht“, betont der BWKG-Vorsitzende und sagt: „Deshalb: Alarmstufe rot. Alarmstufe rot heißt: Die Gesundheit und die Arbeitsplätze von Menschen sind akut gefährdet.“

Nicht nur in Stuttgart wird demonstriert

Zum Protesttag am Mittwoch mit dem Motto „Alarmstufe Rot ‐ Krankenhäuser in Not“ haben Demonstrationen in Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Mainz und Saarbrücken stattgefunden Die Zahl der Klinikinsolvenzen nimmt laut Mitteilung der BWKG bundesweit zu.

In Stuttgart demonstrierten auf dem Schlossplatz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Krankenhäusern. BWKG, Marburger Bund, ver.di und der Landesseniorenrat fordern auf der Kundgebung schnelles und nachhaltiges Handeln der Bundesregierung zur Stabilisierung der Klinikfinanzen.

Mitarbeiter aus der ADK GmbH sind vor Ort

Mit dabei eben auch rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, die am Mittwochmorgen mit dem Bus nach Stuttgart gefahren sind. Sowohl die Busfahrt als auch die ausgefallene Arbeitszeit wurden von der ADK GmbH übernommen. „Wir sind hier, weil wir die dauerhafte Finanzierung unserer Kliniken sicherstellen müssen“, sagt Michael Dahlmann, seit dem 1. April weiterer Geschäftsführer der Krankenhäuser und Medizinischen Versorgungszentren (MVZs) im Alb-Donau-Kreis.

Jetzt, so Dahlmann, müsse die Politik vor allem auf Bundesebene dafür sorgen, dass die „richtigen Weichen“ für eine sichere Finanzierung der Kliniken gestellt werden. „Es geht um Personalkostensteigerungen, um den Inflationsausgleich und vieles mehr. All das können wir so nicht weiter finanzieren“, erklärt Dahlmann, der mit den Mitarbeitern aus dem Alb-Donau-Kreis eine „starke Stimme“ auf dem Schlossplatz abgeben möchte.

Mit etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war die ADK GmbH vertreten. (Foto: Götz )

„Und wir sind hier interdisziplinär angereist, das heißt, dass alle Berufsgruppen da sind. Auch Ärzte“, so Dahlmann, der dann deutlich wird: „Gesundheitsminister Karl Lauterbach verhält sich hier grob-fahrlässig. Er nimmt das Kliniksterben in Kauf.“

Fachkräftemangel ist ein weiteres Problem

Dabei haben laut Dahlmann die Kliniken aktuell nicht nur mit den „durch die Politik verursachten“ finanziellen Problemen zu kämpfen. „Auch der Fachkräftemangel beschäftigt uns. Wir haben an vielen Fronten zu kämpfen und alles geht auf die Kosten der Kliniken“, so Dahlmann.

Das sieht auch Mitarbeiterin Birgit Jäger so, die bei der ADK GmbH für die Aus- und Weiterbildung zuständig ist (ADKme) und ihrem Unmut ebenfalls in Stuttgart Luft machen möchte. „Natürlich tun uns die Lohnsteigerungen gut, aber diese müssen eben auch finanziert werden können“, sagt Jäger.

Krankenhäuser fordern mehr Geld

Für Scheffold ist indes eines klar, wie er in seiner Rede betont: „Wir alle haben ein gemeinsames Ziel. Dass die Krankenhäuser genug Geld haben, um die Menschen in Baden-Württemberg gut zu versorgen. Die Lage der Krankenhäuser ist schon lange schwierig. Sie sind chronisch unterfinanziert. Die Coronakrise, Russlands Krieg gegen die Ukraine und die hohe Inflation haben die Finanzlage zusätzlich dramatisch verschärft. Seit einem Jahr fordern die Krankenhäuser deswegen vom Bund schnelle Hilfe. Aber: Nichts passiert. Nichts, um die Situation dauerhaft zu verbessern. Nichts“, ärgert sich der Landrat und erklärt unter tosendem Applaus: „Bundesminister Lauterbach nimmt Klinikinsolvenzen schulterzuckend in Kauf. Das ist skandalös. Deshalb bin ich froh, dass wir heute gemeinsam hier sind: Krankenhäuser, Marburger Bund, ver.di, Landesseniorenrat und Sie alle. Das macht eindrucksvoll deutlich, wie ernst die Situation ist, was die Krankenhausfinanzen angeht. Wir rufen, damit man es auch in Berlin hört: Alarmstufe rot. Die Kliniken sind in akuter Finanznot.“

Der Bundestag soll die Preise erhöhen

Dabei sind die Forderungen der BWKG sehr deutlich, wie Scheffold sagt: „Die Bundesregierung lässt die Krankenhäuser mit den Inflationskosten allein. Krankenhäuser können im Gegensatz zu Bäckern, zu Handwerkern oder zu Discountern ihre Preise nicht einfach erhöhen. Das kann nur der Bundestag. Und der Bundestag muss es tun. Und zwar sofort“, fordert Scheffold und wird dann sehr deutlich in Richtung Minister Lauterbach: „Wir wollen unser Geld zurück. Minister Lauterbach muss uns das Geld zurück geben, das er uns weggenommen hat. Durch zwei Gesetze hat die Bundesregierung den Krankenhäusern Geld weggenommen. Seit 2023 fehlen deswegen allein in Baden-Württemberg 110 Millionen Euro und zwar jedes Jahr. Trotz Krise hat Minister Lauterbach den Krankenhäusern dieses Geld weggenommen. Deswegen herrscht Alarmstufe rot. Wir fordern: Geben Sie das Geld zurück, das Sie den Krankenhäusern weggenommen haben.“

Treten für die Anliegen der Krankenhäuser ein: Birgit Jäger, Heiner Scheffold und Michael Dahlmann (v.l.). (Foto: Götz )

Krankenhäuser wollen für Tariferhöhungen entschädigt werden

Darüber hinaus will Scheffold von der Politik einen Ausgleich der Tariferhöhungen und eine Möglichkeit, die Kliniken krisenfester zu machen. Denn die Situation der Kliniken sei mittlerweile dramatisch: „Die finanzielle Situation der Krankenhäuser ist so ernst wie nie: Drei Viertel der Krankenhäuser im Land werden nach derzeitigem Stand im Jahr 2023 rote Zahlen schreiben. Die Inflation treibt die Kosten massiv nach oben und die Krankenhausfinanzierung bleibt weit dahinter zurück“, so Scheffold, der betont: „Die Krankenhäuser stehen unter großem Druck und müssen sparen. Sparen bedeutet bei Krankenhäusern aber immer, dass sie ihr Angebot reduzieren müssen. Weniger Betten können belegt, weniger Termine für OPs angeboten werden. Die Menschen müssen länger auf ihre Versorgung warten und womöglich weitere Wege in Kauf nehmen“, so Scheffold, der nach seiner Rede in Stuttgart neben Applaus auch viele Schulterklopfer bekommen hat.