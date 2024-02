Agentur und Jobcenter in Ehingen schließen früher

In Ehingen gelten am 13. Februar für die Agentur für Arbeit und das Jobcenter kürzere Besuchszeiten. Beide Behörden schließen am Fasnetsdienstag bereits um 10 Uhr. Wer Fragen hat oder sich arbeitsuchend melden will, kann das Service-Center der Agentur für Arbeit unter der kostenfreien Service-Rufnummer 0800/45555-00 und das Jobcenter Alb-Donau unter der Nummer 0731/40018-0 telefonisch erreichen. Beide Hotlines sind wie gewohnt werktags von 8 Uhr bis 18 Uhr besetzt.