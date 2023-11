Der traditionelle Weihnachtsmarkt des Fördervereins Lions-Club Ehingen/Alb-Donau findet am kommenden Samstag, 2. Dezember, auf dem Marktplatz in Ehingen statt. Bereits ab 8 Uhr morgens bis etwa 13 Uhr können die Marktbesucher und alle Gäste an der Tombola teilnehmen, dafür wurden 750 Preise organisiert und es werden 3000 Lose angeboten.

Aber auch die Nieten können noch nützlich sein, teilt der Lions-Club mit, denn für fünf Nieten erhält man beim Bücher- und CD-Flohmarkt ein Buch beziehungsweise eine CD geschenkt. Der Aufruf für Bücherspenden führte im Vorfeld zu einer regelrechten Flut von aktuellen Kinderbüchern und aktuellen Romanen und Krimis, heißt es.

Gemütliche Atmosphäre

Ein weiterer Höhepunkt des Weihnachtsmarkts wird auch in diesem Jahr die kurzweilige Versteigerung sein. Im Straßenverkauf als auch in der beheizten Einkehrstube sorgt ein bewährtes Team den ganzen Vormittag für Leckeres zum Essen und Trinken und eine gemütliche Atmosphäre. Grillwürste, Gulaschsuppe, Schupfnudeln, Waffeln, Kaffee, Punsch und Glühwein erwarten die Besucher. Im Käse-Kabinett gibt es eine besondere Gaumenfreude mit Käse aus dem Allgäu direkt vom Produzenten.

Auch in diesem Jahr werden wieder geräucherte Forellen zum Mitnehmen, als auch zum Verzehr in der Einkehrstube angeboten. Die Frauen der Selbsthilfegruppe nach Krebs haben in großer Zahl an zwei Tagen Weihnachtsgebäck gebacken. Sie trafen sich dafür in der Schulküche in Allmendingen.

Die Frauen der Lionsfreunde werden mit ihrem selbstgebackenen Weihnachtsgebäck das Angebot abrunden. In verschiedenen Mischungen werden diese für den guten Zweck am Samstag verkauft. Zum zweiten Mal umrahmt eine Abordnung des Musikvereins Schmiechen unter dem Namen Feuerwehrkapelle Schmiechen mit weihnachtlicher Musik den Markt.

Ein Teil des Geldes geht ans Hospiz

Die Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt gehen in diesem Jahr zur Hälfte an das Hospiz St. Martinus Alb-Donau, so der Lions-Club. Die Aufgabe des Hospizes ist es, dem Sterben und dem Abschied einen menschlichen, lebenswerten Raum zu geben.

Es wird in Kooperation aus St. Elisabeth-Stiftung des Klosters Reute und der Gesamtkirchengemeinde Ehingen betrieben. An der Bewältigung dieser Aufgabe möchte sich der Lions-Club Ehingen/Alb-Donau finanziell beteiligen.

Außerdem möchte er die DKMS unterstützen: Unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ sucht die DKMS junge, motivierte Menschen an Schulen in ganz Deutschland, um neue Stammzellspender für Blutkrebspatienten zu gewinnen.

Die nächste Aktion startet am Freitag, 1. Dezember, an der Kaufmännischen Schule in Ehingen. Gemeinsam mit dem Lions Club Munderkingen-Ehingen werden seit einigen Jahren mittels einer freiwilligen und kostenlosen Speichelprobe junge Menschen typisiert und in das zentrale Register als potenzielle Stammzellspender aufgenommen.

Der Lions-Club Ehingen/Alb-Donau hat derzeit 50 Mitglieder. Auf dem Weihnachtsmarkt kann man sich über die weiteren Aktivitäten des Lions-Clubs informieren.