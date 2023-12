4 Harmonieux geben „Konzert zur Weihnacht“

Das Ensemble 4 Harmonieux gibt am Samstag, 23. Dezember, in der Liebfrauenkirche in Ehingen sein Adventskonzert. Beginn ist um 18 Uhr. Hinter 4 Harmonieux stecken Jürgen Joos (Tenor), Uli Mohl (Tenor), Frank Stubhan (Bass) und Matthias Rimmele (Bass). Seit circa 40 Jahren singen die vier zusammen, in den vergangenen rund 15 Jahren hauptsächlich beim nun auch wieder anstehenden „Konzert zur Weihnacht“. Sie singen A cappella, vierstimmig, und in der Hauptsache klassische, zum Teil auch moderne Weihnachtslieder und darüber hinaus einige Gospels. In stiller Atmosphäre und etwas abgedunkeltem Raum werde das Ensemble versuchen, eine schöne, inspirierende und auch besinnliche Stunde zu gestalten, heißt es in der Ankündiung von 4 Harmonieux. Für die Besucher des Konzerts ist zu beachten: In diesem Jahr ist der Haupteingang der Liebfrauenkirche aufgrund einer Baustelle gesperrt. Der Zutritt erfolgt über den Seiteneingang.