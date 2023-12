Oberbürgermeister Alexander Baumann hat am Freitag den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Mit dem obligatorischen „Licht an“ erstrahlte der Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktes. Vor zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die mit Punsch und Glühwein eingedeckt waren, sprach Baumann über die große Freude, die der Weihnachtsmarkt mit sich bringe. Und das zu genießen, sei wichtig in diesen Zeiten. Zum 36. Mal weihnachtet es dieser Tage auf dem Ehinger Marktplatz.