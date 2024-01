33 Jahre lang hat Klaus Stiehle im IT-Bereich der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales gearbeitet und sie zuletzt verantwortet. Nun ist der Mann aus Dächingen, der mittlerweile in Nasgenstadt wohnt, im Ruhestand. Was er in seinem Bereich in den vergangenen 33 Jahren erlebt hat, hört sich an wie die Entwicklung vom Urknall zur Zivilisation.

Als Klaus Stiehle bei der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales angefangen hat, gab es noch nicht einmal den Namen und die heutige Gesellschaftsform. Damals, im Jahr 1991 war Wolfgang Neumeister als Verantwortlicher Dezernent der Mann, der Klaus Stiehle an Bord des Ehinger Krankenhauses holte, um jemand zu haben, der sich „mit digitalen und technischen Systemen“ auskennt. „Ich bin als Kommunikationstechniker eingestiegen“, sagt Klaus Stiehle, dessen Aufgabenfeld sich im Laufe seines Berufslebens radikal verändern sollte. „Als ich angefangen habe, hieß das EDV, also Elektronische Datenverarbeitung. Von IT hat damals noch niemand gesprochen“, sagt Stiehle.

Digitale Patientenaufnahme

Doch die Technik und damit auch die Digitalisierung schritt schnell voran - rasant sogar in der 1990ern. Im Jahr 1994, als die ADK GmbH entstand, gab es die ersten Systeme für eine digitale Patientenaufnahme. „Mit der Entstehung der ADK GmbH waren wir auch richtig gefordert. Im Jahr 1995 kam das erste KIS, das Krankenhausinformationssystem, ins Haus. Das war ein enormer Fortschritt“, erklärt Stiehle, der sich Zeit seines Berufslebens ständig fortbilden musste. Im Jahr 1996 dann wurde sein Job immer digitaler, 50 Prozent seiner Arbeit bestand aus Technik, 50 Prozent aus digitalen Aufgaben. „1997 bin ich dann komplett in die IT. Wir haben damals ein komplettes Netzwerk aufgebaut. Wir haben mit einem zehn Mbit-Netz angefangen, das war damals eine Revolution“, sagt Stiehle, der dann das Jahr 2000 auf sich und die IT-Infrastruktur der ADK GmbH zukommen sah. „Wir hatten Angst vor dem Jahrtausendwechsel, vor dem Millennium. Wir alle wussten damals nicht, was unsere Systeme machen. Wir entwickelten Notfallpläne“, sagt Stiehle, der die Millenniumsnacht nicht etwa mit Freunden oder Familie verbrachte, sondern vor dem Rechner im Ehinger Krankenhaus-Verwaltungsgebäude saß. „Wir waren in voller Mannschaftsstärke da, hatten alle Autos vollgetankt und waren sogar darauf vorbereitet, das ganze System abzuschalten, es vom Netz zu nehmen, sollte was passieren“, sagt Stiehle, der das Jahrtausendfeuerwerk in Ehingen dadurch von einem durchaus exponierten Platz im Ehinger Krankenhaus verfolgen konnte. „Gar nix“, sagt Stiehle dann aber auf die Frage, was denn um 0 Uhr passiert ist.

Abrechnung auf Diskette

Viel passiert ist aber in der Entwicklung der Krankenhaus-Technik ab der Jahrtausendwende. Der digitale Fortschritt hat die ADK GmbH quasi in jedem Winkel erreicht. „Damals haben wir noch die ganzen Abrechnungen auf Diskette gespeichert und haben diese nach Reutlingen zur Abrechnung gefahren“, sagt Stiehle. Mit dem Einzug des Internets in die einzelnen Abteilungen sei aber auch die Skepsis bei manchen Mitarbeitern gewachsen. „Gerade auf den Stationen in der Klinik war die Begeisterung damals nicht riesig. Die Mitarbeiter haben aber schnell gemerkt, dass der Bedarf wächst und sie die neue Technik brauchen können“, erklärt Stiehle und nennt ein Beispiel. „Bis zum Jahr 2010 wurden Röntgenbilder noch klassisch vor beleuchtetes Glas gehängt.“ Mit der Einführung des neuen Krankenhausinformationssystem (KIS orbis), welches bis heute kontinuierlich ausgebaut und erweitert wird, wurde dann auch die bildgebende Befundung, wie Röntgenbilder und weitere bildgebende Systeme digital im Unternehmen bereitgestellt.

Papierloses Pflegeheim

Als erstes Pflegeheim im Bereich der ADK GmbH wurde jenes in Erbach bereits im Jahr 2005 papierlos gemacht. Zudem gab es ab dem Jahr 2010 in jeden Operationssaal einen PC. Am extremsten in Sachen Digitalisierung seien aber die letzten Berufsjahre von Klaus Stiehle gewesen. „Das war schon sehr rasant“, sagt der 63-Jährige, der auch für die Cybersicherheit der ADK GmbH verantwortlich war. „Das war ganz zu Beginn natürlich kein Thema. Dann kamen die ersten Firewalls und Spamwalls“, erinnert sich Stiehle. Durch die Zentralisierung der Server sei aber alles „noch sicherer“ geworden. In all den Jahren war laut Stiehle vor allem Wolfgang Schneider als Geschäftsführer in Ehingen die treibende Kraft, um die ADK GmbH zukunftssicher und digitaler zu machen. „Es gab aber auch viele gemeinsame Impulse“, betont Stiehle, der zuletzt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im IT-Bereich hatte.

Eine große Herausforderung war beispielsweise auch der Anschluss des mittlerweile voll digitalisierten Herzkatheterlabors. „Es gab in den vergangenen Jahren kein Projekt im Haus, das ohne die IT abgelaufen ist. Vom OP-Roboter bis zur Spülmaschine - wir waren überall dabei“, betont Stiehle, der aber deutlich macht, dass für ihn und sein Team in all den Jahren immer die Patientensicherheit an erster Stelle stand. „Sobald es um Menschen ging, wurden die erforderlichen Applikationen auf hochverfügbaren Systemen bereit gestellt“, sagt er.

Jetzt freut sich Klaus Stiehle auf seinen Ruhestand, immerhin aber bezeichnet er die ADK GmbH als sein „zweites Zuhause“. „Ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Jetzt möchte ich die Zeit mit meiner Frau und Familie genießen, mehr reisen, vor allem in den Norden“, sagt Stiehle, dessen Zuhause „schon auch digital ist“, wie er sagt.