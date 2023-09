32. Verkehrssicherheitstag in der Ehinger Fußgängerzone

Die 32. Auflage des Verkehrssicherheitstags findet am Samstag, 16. September, in der Fußgängerzone (Hauptstraße) in Ehingen statt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Besucher sind eingeladen, sich von der Bußgeldstelle des Rechts– und Ordnungsamtes der Stadt Ehingen von 9 bis 12 Uhr rund um das Thema Verkehrssicherheit informieren zu lassen.

Unterstützt wird der Verkehrssicherheitstag von der Firma Tradas Traffic Control, dem Polizeipräsidium Ulm, der Verkehrswacht Ehingen, der AOK Baden–Württemberg, dem Rad–Shop Ehingen und Hörgeräte Langer. Interessierte können die Technik der mobilen Geschwindigkeitsmessung der Firma Tradas Traffic Control aus der Nähe betrachten. Ein Spaß für Jung und Alt sind die „Dinocars“ der Verkehrswacht Ehingen, mit denen man sich bei einer Live–Messung „blitzen“ lassen kann. Ebenfalls stellt die Verkehrswacht das Kinderspielmobil mit Spielgeräten für die Kleinsten zur Verfügung. Neben Infos rund um die Verkehrssicherheit werden „Rauschbrillen“ zum Reaktionstest bereitgestellt. Die Brillen simulieren eindrucksvoll den Zustand der Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen. Auf anschauliche Weise werden Risiken und Gefahren verdeutlicht.

Weiter dürfen Besucherinnen und Besucher das Innere eines Einsatzwagens des Polizeipräsidiums erkunden und sowohl das Blaulicht als auch die Sirene ausprobieren. Des Weiteren informiert die Polizei über das richtige Verhalten am Zebrastreifen.