In nicht einmal zwei Jahren Bauzeit hat der Ehinger Unternehmer Franz Borst in Nasgenstadt den zweiten Teil seines Wohnungsprojektes nun fast vollendet. Bereits im Januar werden die ersten Mieterinnen und Mieter in die „Donau Residenz II“ im Herzen des Ehinger Teilorts einziehen. 29 weitere Wohnungen sind nun dazugekommen, insgesamt hat Borst in den vergangenen Jahren dort 52 neue Wohnungen mit 75 Tiefgaragenstellplätzen entstehen lassen.

Bald bezugsfertig

Wenn Franz Borst über seine Baustelle in Nasgenstadt läuft, kennt ihn jeder. Jeder Arbeiter grüßt den Unternehmer freundlich, denn Borst ist ein Mann, der auf der Baustelle immer weiß, was passiert. „Wir haben im April 2022 mit dem Bau hier begonnen und am 31. Dezember sind die Wohnungen bezugsfertig“, erklärt Borst, der das Areal, auf dem früher die Schreinerei seines Vaters stand, weiterentwickelt hat.

In den vergangenen Jahren hat der ehemalige Möbelgigant im Herzen Nasgenstadts das getan, was von der Politik in Sachen Wohnungsbau ständig gefordert wird. Er hat nachverdichtet und neuen Wohnraum geschaffen in einer Region, in der die Nachfrage nach Mietwohnungen extrem hoch ist. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die „Donau Residenz I“ direkt neben dem neuen Objekt mit ihren 23 Wohnungen vermietet ist. „Auch bei den neuen Wohnungen läuft die Vermietung sehr gut. Wir haben bereits rund zwei Drittel der Wohnungen vermieten können“, sagt Borst.

Arbeiten im Plan

Die ersten Mieterinnen und Mieter werden nun in den kommenden Tagen damit beginnen können, ihre Wohnungen in Nasgenstadt einzuräumen. „Die Mietverträge starten am 1. Januar“, erzählt Borst. Die Bauarbeiten seien indes völlig „im Plan“ verlaufen, wobei das Gebiet mitten in Nasgenstadt direkt vor dem Hang nicht einfach zu bebauen war, wie Borst sagt. „Bis das Grundstück bebaut werden konnte, mussten viele und vor allem teure Vorarbeiten geleistet werden“, sagt der Unternehmer.

Auf einer Länge von rund 120 Metern mussten beispielsweise 14 Meter tiefe Bohrpfähle ins Erdreich versenkt werden, diese dienen zur Abstützung des Hangs. Bei der Fertigstellung der Außenlagen habe es laut Borst allerdings ganz geringe Verzögerungen gegeben. „Die zehn Tage, an denen der Schnee lag, fehlen uns“, erklärt Borst. Spielt das Wetter mit, sollen diese Arbeiten am 8. Januar wieder aufgenommen werden. Auch ein kleiner Spielplatz wird auf dem Gelände angelegt, ein großer Innenhof sorgt für Grün zwischen den Wohngebäuden.

Große Tiefgarage

Besonders stolz ist Borst auf die Tiefgarage, die weitaus großzügiger gebaut wurde, als vorgeschrieben, da dort mehr Stellplätze vorhanden sind. Die Wohnungen, alle ausgestattet mit einer Einbauküche, variieren indes in ihrer Größe und damit auch beim Preis. Zwischen 2,5 und vier Zimmer haben die 29 Wohneinheiten in der „Donau Residenz II“, die Quadratmeterzahl geht von 50 bis zu den 110 Quadratmeter der Penthouse-Wohnungen. Im Schnitt liegt der Vermietungspreis bei zwölf Euro pro Quadratmeter, die Vermietungen übernimmt Munk Immoblien aus Ulm.

Wie wichtig solche Wohnprojekte in Ehingen und den Teilorten sind, betonte Ehingens OB Alexander Baumann bereits beim Richtfest zur „Donau Residenz II“ im Mai dieses Jahres. „Wir brauchen genau diese kompakteren Wohnformen in der Zukunft“, so der OB damals. Wurden bei den städtischen Baugenehmigungen im Jahr 2010 noch 1,5 Wohneinheiten pro Genehmigung angemeldet, sind es jetzt 2,5 bis drei Einheiten, wie Baumann schon im Mai deutlich machte.