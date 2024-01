28 Teams spielen um den Turniersieg

- Zum 41. Mal findet am Samstag, 20. Januar, das traditionelle Hallenfußball-Turnier der Sportgruppe des Liebherr-Werks Ehingen statt. Diesmal streben dabei 28 Mannschaften nach dem Turniersieg. Die Organisatoren selbst zeigten sich von dem Interesse an dem fußballerischen Kräftemessen der einzelnen Abteilungen des Liebherr-Werks scheinbar etwas überrascht und sprechen im Vorfeld des Turniers von einem „großen Run in diesem Jahr - sage und schreibe 28 Anmeldungen!“

Da sich unter den Liebherr-Mitarbeitern durchaus auch der ein oder andere höherklassig-spielende Fußballer befindet, weckt auch Steffen Mantz von der ausrichtenden Sportgruppe des Liebherr-Werk Ehingen im Vorfeld die Vorfreude: „Wie in der Vergangenheit, sind hochklassige Spiele zu erwarten. Es sind sicher wieder viele aktive Spieler und Spielerinnen aus unterschiedlichen Spielklassen unserer Region vertreten.“

250 Aktive am Ball

Die insgesamt rund 250 Fußballer und Fußballerinnen treten dabei gleich in sechs Vorrundengruppen an. Spielbeginn ist am Samstag um 8.15 Uhr. Erstmals wird das Turnier in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium ausgetragen.

Titelverteidiger aus dem Vorjahr (damals noch in der Längenfeldhalle in Ehingen) ist das Team IT. Vormittags wird mit den drei Gruppen A, B und C gespielt, nachmittags mit den drei Gruppen D, E und F. Nur die jeweiligen Gruppensieger erreichen die Final-Zwischenrunde in zwei Dreier-Gruppen gegen 17 Uhr, das Endspiel ist dann schlussendlich für 18.30 Uhr geplant.

Am Rande des fußballerischen Geschehens wird es auch in diesem Jahr wieder ein buntes Kinderprogramm ab 10.30 Uhr geben - gegen 15.30 Uhr findet dann die traditionelle Kindertombola statt, zu der die Geschäftsführung die Preise gesponsert hat und bei der jedes anwesende Kind ein Liebherr-Werbegeschenk bekommt. Das Rahmenprogramm beinhaltet sowohl „Spaß mit Ball und in Bewegung (durchgeführt vom Betriebsrats-Animationsteam)“ sowie Basteln, Malen, Memory und zwischen 12 Uhr und 13 Uhr auch noch Kinderschminken.

„Fans sind herzlich willkommen - fürs leibliche Wohl ist gesorgt“, lädt die Sportgruppe des Liebherr-Werk Ehingen abschließend alle interessierten Zuschauer zum Kommen ein.