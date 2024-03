26. Bluegrass- und Country-Festival

Zum großen Bluegrass und Country Festival am Samstag, 13. April, in der Lindenhalle in Ehingen gastieren drei hochkarätige internationale Formationen anlässlich des St. Patrick’s Days. Beginn ist um 19 Uhr, der Vorverkauf hat laut Ankündigung der Stadtverwaltung bereits begonnen.

Auf der Bühne sind G-Runs ‘n Roses aus Tschechien. Das Quintett bietet energiegeladenen Bluegrass. Mehrstimmiger Harmoniegesang ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Hinzu kommen faszinierende Soli an allen Instrumenten, elegant arrangiert und in freier Interpretation. Ralph Schut spielt das Banjo und führt durch das Programm, Milan Marek ist an der Mandoline zu hören, Christopher Schut am Kontrabass, Peter Burza bedient die Fiddle und Vlado Krizan die akustische Gitarre.

Ebenfalls live zu hören: 3 On The Bund aus Irland. Ihr Programm beschreiben die Veranstalter als einen Spaziergang durch die irische Tradition, aber auch als Ausflug in moderne Weltmusik. Roísín Ryan (Gesang, Fiddle), Seán Kelli- her (Gitarre), Rebecca McCarthy Kent (Fiddle), Aisling Lyons (Concertina) und der aus München stammende Simon Pfisterer (Uillean Pipes) sind ein Beispiel dafür, wie weltumspannend irische Musik ist.

Das Quartett The Bombs aus Neu-Ulm hat sich dem Rockabilly und Rock’n’Roll verschrieben. Gitarren, Kontrabass und Schlagzeug sorgen für den authentischen Sound, der gespickt mit Licks und Beats aus den Musikstilen Country, Jazz, Jive und Surf für bombastischen „hip shaking rhythm“ sorgt. Sebastian Swoboda, der in Ulm das „Swobsters“ betreibt und besser als Swob bekannt ist, spielt die „twanging“ Fender-Telecaster. Anna sorgt am „slapping“ Kontrabass für den richtigen Rhythmus, unterstützt von Oli an den „jiving“ Drums und Jürgen setzt Akzente an der „driving“ Rhythmguitar.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit den Country & Western Friends Kötz e.V.

Karten und weitere Informationen gibt es beim Kulturamt Ehingen, Spitalstraße 30, unter der Telefonnummer 07391/503-503, Tickets sind auch erhältlich unter www.ehingen.de und www.reservix.de