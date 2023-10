Einmal ans Nordkap und wieder zurück: So weit sind die fast 300 Spinnerinnen und Spinner am Wochenende beim 24-Stunden-Spinning-Event gefahren. Die Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“, mit Unterstützung der AOK Ulm-Biberach und der Donau-Iller Bank, fand zum ersten Mal seit 2019 wieder statt.

Für einen wohltätigen Zweck schwangen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab Samstag 11 Uhr auf die Räder und legten in der Sport Express Arena in Ehingen 6831 Kilometer zurück. Die Spendengelder kommen dem Quartiersprojekt am Wenzelstein der Caritas und einer DKMS-Typisierungsaktion der Donau-Iller Bank zugute.

Die jüngste Teilnehmerin ist sieben Jahre alt

Immer für eine Stunde hatten Unternehmen aus der Region, Vereine und Freundesgruppen für den guten Zweck geschwitzt. Unter ihnen auch die siebenjährige Klara Munding, die als jüngste Teilnehmerin überhaupt zusammen mit ihrem Bruder Pius Munding beim Skiclub Rottenacker mitgefahren ist.

Auch die selbsternannte Mutti-Sportgruppe schwang sich am Nachmittag aufs Fahrrad ‐ sogar mit extra für das Event designten T-Shirts. Kennengelernt über die Kinder, die gemeinsam in den Kindergarten und die Schule gehen, hätten sie Spinning für sich entdeckt, erzählen sie. Es sei also außer Frage gewesen, bei dem Event teilzunehmen.

Ein Teil der Spenden geht an das Quartiersprojekt Wenzelstein

Manuela Puseljic von der Caritas kam mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Quartiersprojekt vorbei und strampelte eine Stunde lang für den guten Zweck. Die beim Event erfahrenen Spendengelder würden wirklich etwas bewirken, sagte sie: „Ohne dieses Geld könnten wir wahrscheinlich gar nicht nach Berlin fahren.“

Die Jugendgruppen für eine Woche nach Berlin schicken ‐ dafür soll die Spende eingesetzt werden. Die meisten Kinder würden aus sehr finanzschwachen Familien kommen, erzählte sie. Für viele sei Ulm bisher das weiteste Reiseziel gewesen.

Donau-Iller Bank startet eine Typisierungsaktion

Die letzte Stunde am Sonntag von 10 bis 11 Uhr übernahm die Donau-Iller Bank. Auch Vertriebsleiter Thomas Freudenreich schwitzte für den guten Zweck. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte er nach der Stunde. „Es fördert ja nicht nur den Teamgedanken. Es tut auch gut, wenn man was für die Allgemeinheit tun kann.“

Mit einem Teil der Spendengelder soll deshalb auch der Kampf gegen Knochenkrebs unterstützt werden. Freudenreich hoffe nun, dass viele Leute zur Typisierungsaktion der Bank kommen und sich in die Knochenmarkspenderdatei eintragen lassen. Wie viel Geld durch Spenden, Teilnahmegebühren und Tombola bei der Spinning-Aktion zusammengekommen ist, wird die Abrechnung zeigen.