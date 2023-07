20. Auflage des Ehinger Marktplatz–Kinos nach drei Jahren Pause

Nach drei Jahren Pause startet in diesem Sommer wieder das Ehinger Marktplatz–Kino und lockt die Fans des Open–Air–Events zum 20. Mal in die Stadtmitte. Nun gaben die Organisatoren vom Ehinger Stadtmarketing und Max Kienzle vom Central Center die drei Filme bekannt, die von Samstag, 5. August, bis Montag, 7. August, gezeigt werden. Den Auftakt macht der aktuelle Blockbuster „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (FSK–Empfehlung ab 12 Jahren) am Samstagabend. Am Sonntag ist „Der Super Mario Bros. Film“ (FSK 6) zu sehen und am Montag das „Guglhupfgeschwader“ (FSK 12). „Für Ehingen ist das Marktplatz–Kino ein besonderes Sommerevent, auf das sich viele Menschen in unserer Stadt zu Beginn der Sommerferien freuen. Schön, dass es dieses Jahr wieder stattfindet“, wird Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Pressemitteilung der Stadt zitiert. Die Filme beginnen jeweils um 21 Uhr bei freiem Eintritt. Für Verpflegung sorgt ab 18 Uhr das Team von Paulas Alb. Auch eine Popcornhütte mit dem Ehinger Popcorn wird es geben. Bei schlechtem Wetter weicht die Veranstaltung erstmals am selben Tag ins Central Center Kino Ehingen aus. Weitere Informationen zum Marktplatz–Kino gibt es unter www.ehingen.de/marktplatzkino.