17-jähriger Cellist präsentiert seine Komposition

Junge hochbegabte Musiker zwischen 14 und 22 Jahren gehören zur Philharmonie Oberschwaben, einem Projekt-Orchester. Sie treffen aus ganz Oberschwaben an drei Probenwochenenden mit dem Dirigenten Alban Beikircher zusammen und geben in der Regel vier Konzerte im Jahr. Zu ihnen gehört seit einigen Jahren auch der 17-jährige Cellist Immanuel Metzger. Normalerweise vergibt die Junge Philharmonie Oberschwaben jedes Jahr einen Kompositionsauftrag, doch dieses Jahr war das nicht nötig.

Orchestermitglied Immanuel Metzger hat mit der „Japanese Suite“ eine Sinfonie geschaffen mit der die 48 Mitglieder der Philharmonie einen Teil ihres Konzertprogramms bestritten. Metzger hat sich intensiv mit der japanischen Volksmusik befasst und hat daraus Elemente in seine Komposition einfließen lassen, für die er eine klassisch strenge Form gewählt hat: ein Prélude zu Beginn und eineFuge am Schluss. Nach der Fanfare folgt eine Phantasie über das Kirchblütenfest, der Tanz des Samurai und ein Lied der Fischer, gesungen von den Stimmen der Violinenspielerinnen.

Mit dem Schlagwerk wird die Naturgewalt der Vulkane beschrieben, im sechsten Satz ein heiliges Ritual im Tempel. Der siebte Satz, die Fuge, entstand aus europäischer Tradition mit japanischem Einfluss, erklärte der junge Komponist sein Werk. Stürmischer Beifall des Publikums in der nahezu ausverkauften Lindenhalle dankte den Musikern und dem Komponisten für die gelungene Aufführung.

Begonnen hatten die Streicher das Konzert mit der „Jupiter Suite“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Innerhalb von nur sechs Wochen hatte Mozart drei Sinfonien komponiert, darunter auch die „Jupiter Suite“ Darin folgt Mozart dem klassischen Aufbau einer Sinfonie, auf das Allegro folgt ein langsamer Satz, ein Menuett, und schließlich als Höhepunkt der letzte schnelle Satz. Es ist die letzte Suite Mozarts und es wurde viel gemutmaßt, dass er sie in Ahnung seines baldigen Todes komponiert hätte, aber das ist wissenschaftlich nicht belegt.

Für die Japanese Suite und den letzten Teil des Programms, die Sinfonie Nr. 5 von Jean Sibelius, kamen zu den Streichern Holz, Blech und Schlagwerk ‐ somit alle 48 Musiker der Philharmonie Oberschwaben, alle trotz ihres jugendlichen Alters in eleganter Abendkleidung. Der Finne Jean Sibelius ist ein Komponist an der Schnittkante der Spätromantik und der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts. Dirigent Alban Beikircher erklärte seine Musik dem Publikum. „Obwohl die fünfte Sinfonie während des ersten Weltkrieges entstanden ist, hat sie nichts Kriegerisches, sondern enthält eher Naturbilder und volkstanzähnliche Elemente, angelehnt an die deutsche Romantik. Sibelius ist keine leichte Kost“ erklärte der Dirigent.

Den ersten Satz hat der Komponist mehrfach umgearbeitet, er beginnt wie eine Pastorale und beschreibt die ländliche Stimmung, die Morgendämmerung und mit einem großen Crescendo den Durchbruch der Sonne, ein Volkstanz beginnt. Der zweite Satz ist extrem schlicht und im dritten Satz wird das Auffliegen von zwölf Schwänen beschreiben, abrupt endet er mit Orchesterschlägen, erklärte der Dirigent dem Publikum. Begeisterter Jubel dankte den jungen Musikern und ihrem Dirigenten für einen gelungen Einstieg in die neue Theatersaison.