Ehingen (kö) - Alle fünf Jahre treffen sich die Mitglieder der Feuerwehren Ehingen und seiner Teilorte zur Hauptversammlung, dieses Jahr in der Halle in Kirchen. Aus der Kernstadt und den stadtnahen Teilorten sind es 146 Feuerwehrleute, aus dem Unterstützpunkt Alb kommen 129, aus dem Unterstützpunkt Pfarrei 82, aus dem Unterstützpunkt Rißtissen 52 und aus dem Unterstützpunkt Kirchen 49 Feuerwehrleute, deren Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren.

112 Jugendliche sind insgesamt bei der Feuerwehr, die Altersabteilungen zählen 155 Mitglieder. In der Kernstadt Ehingen rückte die Feuerwehr in den letzten fünf Jahren zu 1568 Einsätzen aus. Das Jahr 2021 liegt wegen der Starkregenfälle mit besonders vielen Einsätzen besonders der Wehren der stadtnahen Teilorte und der Unterstützpunkte an der Spitze. Aus Aufzügen wurden 67 Menschen befreit, es gab 71 Wohnungsöffnungn, 34 Menschen wurden bei Verkehrsunfällen gerettet und acht bei Bränden, teilte Feuerwehrkommandant Oliver Burget den Kameraden mit.

Regelmäßige Übungen

„Damit bei Einsätzen die Einsatzabteilungen gut zusammenarbeiten können, finden seit mehreren Jahren regelmäßig Übungen zwischen den Unterstützpunkten und der Einsatzabteilung Ehingen statt“, sagte Burget. Neben den Einsatzabteilungen gibt es die taktischen Einheiten des Gefahrgutzuges unter der Leitung von Christian Gräter, der Führungsgruppe unter der Leitung von Wolfgang Rechtsteiner sowie seit einigen Jahren den Löschwasser-Förderungszug unter der Leitung von Klaus Schwarzer, erklärte Burget weiter. Er stellte die in den letzten Jahren nach dem Feuerwehrbedarfsplan angeschafften neuen Fahrzeuge für Ehingen und die Unterstützpunkte vor.

Burget betonte, dass die Umstellung der Alarm- und Ausrückeordnung im Alb-Donau-Kreis aller 19 Einsatzabteilungen für seinen Stellvertreter Daniel Jauer eine große Herausforderung waren. Jauer wurde bei den anstehenden Wahlen des ersten Stellvertreters von Burget mit großer Mehrheit der Feuerwehrleute in seinem Amt bestätigt, ebenso der zweite Stellvertreter Michael Spindler. Für den Feuerwehrausschuss bewarben sich für die Stützpunktfeuerwehr Ehingen Andreas Seifert und Linus Guter, für die stadtnahen Einsatzabteilungen Uli Halder und Bernd Fiesel, für den Unterstützpunkt Alb Markus Tress, Stefan Engler und Andreas Rapp, für den Unterstützpunkt Kirchen Tom Bachmann, für den Unterstützpunkt Pfarrei Thomas Münchow und Markus Diesch, für den Unterstützpunkt Rißtissen Andreas Uetz.

Lob vom Oberbürgermeister

Zu Kassenprüfern erneut gewählt wurden Sebastian Herrmann und Erwin Appenzeller. Oberbürgermeister Alexander Baumann, der mit Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner zur Hauptversammlung gekommen war, dankte den Feuerwehrleuten für ihr bürgerschaftliches Engagement auch im Namen des Gemeinderates und der ganzen Stadt., für ihre Verbundenheit die sie mit ihrer Einsatzbereitschaft an sieben Tagen die Woche über 24 Stunden beweisen.

„Sie tun das ehrenamtlich und freiwillig, das ist ein wichtiger Beitrag zur Gemeinschaft. Wir haben daher viel in die gute Aus- und Fortbildung unserer Wehren investiert und das Nötige an Ausrüstung nach dem Feuerwehrbedarfsplan angeschafft und diesen Plan der für 2018 bis 2025 gilt, konsequent Punkt für Punkt nach Priorität umgesetzt“, sagte Baumann. Von 20 Punkten dieses Plans sind 18 abgearbeitet, auch die baulichen Maßnahmen sind getroffen. Die in Ehingen geplante Erweiterung des Feuerwehrhauses müsse dringend umgesetzt werden, so der Oberbürgermeister. „Sie haben viel geleistet, auch in den Teilortabteilungen. Die Kameradschaft ist in gutem Zustand. Die großen Einsätze haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Wir haben das gute Gefühl, dass wir uns auf Sie verlassen können“ sagte Baumann. „Und wir sind froh, dass wir Sie haben“, entgegnete ihm Burget.