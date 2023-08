100.000. Badegast im Ehinger Freibad begrüßt

Im Ehinger Erlebnisfreibad können Besucherinnen und Besucher seit dem 21. Mai wieder schwimmen, rutschen und planschen. Corinna Henger ist in diesem Jahr die 100.000 Besucherin gewesen.

Jedes Jahr besuchen mehr als 100.000 Badegäste das familienfreundliche Freibad, das eine Vielzahl von Attraktionen bereit hält. Für die Kleinsten bietet der Kinder–Fun–Bereich mit Matschlandschaft ein besonderes Erlebnis. Jugendliche und Kinder gleichermaßen erfreuen sich an den drei Sprungtürmen, am Strömungskanal sowie an dem Beach–Volleyball– und Fußballfeld. Auf 28.000 Quadratmetern Grundstücksfläche, laden die terrassenförmigen Liegewiesen mit Blick ins Donautal zum Entspannen ein. Die Wasserfläche beträgt mit dem Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungbecken und Planschbecken insgesamt 1850 Quadratmeter, teilt die Stadt mit.

Am Mittwoch, 23. August, war Corinna Henger 100.000 Gast im Ehinger Freibad. Bürgermeister Tobias Huber und Uwe Hoffmann, Betriebsleiter des Ehinger Erlebnisfreibads, überreichten Corinna Henger bei bestem Sommerwetter einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein für eine Saisonkarte für die kommende Badesaison.