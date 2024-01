Märzenanstich in der Brauerei-Wirtschaft in Berg

In der Brauerei-Wirtschaft in Ehingen-Berg findet am Freitag, 23. Februar, der Märzenanstich statt. Beginn ist um 19 Uhr. Dies teilt die Berg Brauerei mit. Zu einer Zeit, in der es noch keine technische Kühlung gab, wurde vor Beginn der wärmeren Jahreszeit noch mal ein Bier mit höherer Stammwürze und mehr Hopfen gebraut. Auch wenn es heutzutage Kühlung gibt, erfreut sich jedermann über das Märzen der Berg Brauerei. Die besondere Rezeptur nimmt die Brauerei seit einigen Jahren wieder auf und braut in der seltenen und aufwendigen Bottich-Gärung eine Bierspezialität aus drei Malzsorten und zwei Hopfensorten für das Frühjahr. Der Auftakt der Bierspezialität wird in der Brauerei-Wirtschaft mit frisch gezapftem Märzen, schwäbischen Spezialitäten und musikalischer Unterhaltung am 23. Februar gefeiert.