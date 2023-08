Es sind mehrere Klimazonen, die die Besucherinnen und Besucher an diesem Abend in der Berg–Brauerei durchlaufen. Vom kühlen Keller der Ausstellung führt Gertrud Hauler ihre Gäste bei der Führung im Rahmen der Aktion „Türöffner“ der „Schwäbischen Zeitung“ in die warmen Räume des Sudhauses.

Anschließend führt der Weg über den kalten Gärkeller hin in die warme Halle, wo das Bier in die Flaschen gefüllt wird. „Bei uns kann man das sehr gut nachempfinden, dass Bier Herstellen mit unterschiedlichen Temperaturen zu tun hat“, sagt Bier–Sommelière Gertrud Hauler dazu.

Heiße und kalte Temperaturen sind wichtig

Temperaturen von sechs bis acht Grad sind es bei der Gärung, für die Nachgärung kann es sogar noch kälter sein. Heiß ist es jedoch zum Beispiel in der Maischpfanne oder der Würzepfanne. In der ersten wird Malz und Wasser zusammengefügt, in der zweiten kommt der Hopfen dazu.

Dem Bier beim Gären zugucken, können die Besucherinnen und Besucher bei der Führung. (Foto: Verena Pauer )

Das passiert in einzelnen Schritten, die ihre Zeit benötigen. „Wir hier lassen unserem Bier sehr viel Zeit, damit es sich entwickeln und ausbreiten kann“, sagt Gertrud Hauler. Sie vergleicht das mit Brotbacken. Wer den Teig über Nacht stehen lasse, bekomme ein bekömmlicheres Brot, mit mehr Aroma, das sich länger frisch hält, als wenn der Teig sofort gebacken würde.

Brauerei gibt es bereits mehrere Jahrhunderte

Es sind viele Informationen, die Gertrud Hauler an dem Abend auf ihrer eineinhalb–stündigen Führung weitergibt. „Wir machen eine Reise vom kleinen Gerstenkorn zum fertigen Bier“, wie sie sagt. Und dazu gehört auch eine Reise durch die Geschichte der Berg–Brauerei. 1466 wird das Wirtshaus mit Brauerei erstmals erwähnt als das „Wirtshaus zu den Höfen auf dem Berg“ — als Lehen von den Habsburgern.

Von ihnen kauft Anton Weber die Brauerei 1756, bevor 1757 Maria Anna Weber und Cyriakus Zimmermann heiraten. Er bringt den Nachnamen in die Brauereifamilie, den diese heute noch trägt — mittlerweile in der neunten Generation. „Sie sehen, wir können auf eine lange Tradition zurückblicken“, sagt Gertrud Hauler den Besucherinnen und Besuchern.

Wie das Ulrichsfest entstand

Auch das erste Ulrichsfest mit dem gleichnamigen Bier 1911 gehört zur Geschichte, ebenso wie die Tatsache, dass das Ulrichsbier — ein Doppelbier — die Berg–Brauerei vor dem großen Brauereisterben der 1970er–Jahre rettete. Denn mit dem intensiveren Bier entschied sich die Brauereispitze dagegen, sich wie viele andere auf das Pils zu konzentrieren.

Dadurch habe man sich geschmacklich von den anderen Brauereien abgehoben und hatte damit nach einigen Jahren Erfolg, wie Gertrud Hauler erzählt: „Ohne dieses Bier würde es uns heute gar nicht mehr geben.“

Von Gerstenkorn bis zum fertigen Bier: Hier kommt das Bier in die Flaschen. (Foto: Vernea Pauer )

Heute wird mit neuster Technik gebraut

In den Jahrhunderten hat sich einiges verändert, das Bier wird schon lang nicht mehr in Holzfässern gebraut. Und auch wenn die Brauerei laut Gertrud Hauler auf dem neuesten Stand der Technik ist, kann der Computer nicht alles regeln: „Wir brauchen immer noch Menschen dazu.“

Wir haben es mit einem Naturprodukt zu tun, das nicht immer gleich schmeckt. Gertrud Hauler

Sie hebt die Wichtigkeit des Handwerks hervor, das besonders in Hinblick auf die Zutaten eine hohe Bedeutung hat. Besonders in Hinblick auf die Gerste sei das zu berücksichtigen, sagt Hauler: „Wir haben es mit einem Naturprodukt zu tun, das nicht immer gleich schmeckt.“

Mit unterschiedlichen Gärzeiten und Temperaturen können die Mälzer und Brauer steuern, dass zumindest das Endprodukt, das Bier, dem Verbraucher immer gleich schmecke. Feine Nuancen seien für Kenner rauszuschmecken, sagt Getrud Hauler.

Gerste kommt vor allem aus dem Biosphärengebiet

Ihre Gerste bezieht die Brauerei ausschließlich von regionalen Landwirten: 60 Prozent werden im Biosphärengebiet angebaut, der Rest kommt aus dem Donautal. Die Alb bietet mit ihrem kargen Boden sehr gute Voraussetzungen für die Braugerste.

In einer Mälzerei im Laupheimer Teilort Baustetten wird sie dann für das Bierbrauen vorbereitet. Das Wasser kommt aus einen Brunnen bei Griesingen. 180 Meter ist der tief, das Wasser ist über die Gesteinsschichten der Alb gefiltert. Nur entkalken müsse man das in der Brauerei noch, sagt Getrud Hauler.

In geselliger Runde stoßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung an. (Foto: Verena Pauer )

Brauerei will den Prozess so natürlich wie möglich halten

In der Berg–Brauerei versuche man, alles so natürlich wie möglich zu halten, sagt die Bier–Expertin. Die Brauer seien überzeugt davon, dass so Vitamine, Mineralstoffe und Geschmacksstoffe am besten im Bier erhalten bleiben. Deshalb sei die Brauerei eine von sehr wenigen in Deutschland, die eine offene untergärige Bottichgärung praktiziere. Meist werde nur das obergärige Bier in offenen Bottichen gegärt.

Empfohlene Artikel Ulm Blick hinter die Kulissen: So ensteht das Programm bei Radio 7 q Ulm

Bis zu 40 Tage kann es dauern, bis ein Bier fertiggestellt ist. Abgefüllt wird es ebenfalls in der Brauerei. An vier bis fünf Tagen in der Woche wird das Bier abgefüllt, 500 bis 600 Kisten schaffen Maschinen und Menschen in der Stunde.

Mit diesem letzten Schritt der Bierherstellung endet auch die Führung von Gertrud Hauler durch die Brauerei. Aber einen letzten Halt gibt es noch. In der Brauereiwirtschaft wartet auf die Besucherinnen Besucher ein kühles Bier — natürlich Ulrichsbier. Auch eine Flasche dürfen sie alle zur Verkostung mit nach Hause nehmen.