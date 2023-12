Munderkingens Bürgermeister Thomas Schelkle beim Hopfenstopfen

Gerne pflegt die Berg Brauerei die Tradition des Benkesberg Biers, das es auch 2024 wieder zum Jahresbeginn im Munderkinger Getränkehandel, bei Gastronomen und bei Fasnetsveranstaltungen zum Genießen gibt.

Jedes Jahr wächst im Munderkinger Hopfengarten das „grüne Gold“ für das Benkesberg Bier heran. Aus diesem Munderkinger Aromahopfen entsteht eine ganz spezielle und saisonale Bierspezialität: Im Sudhaus brauen die Berger Brauer in einem langsamen Maischverfahren Gerstenmalz aus integriertem, kontrolliertem Anbau aus der Region zu einer Stammwürze von 12,6 Prozent ein. Nach der Kochung wird das Bier mit Tettnanger und Hallertauer Hopfen heiß gehopft. Die Hauptgärung erfolgt in der seltenen und aufwändigen Bottichgärung. Das daraus entstehende Jungbier wird nach acht Tagen in den Reifetank umgelagert und mit frischer Hefe und Würze für die zweite Gärung aufgekräust. Diese Zweifachreifung vervollständigt den Charakter der einzigartigen Bierspezialität, heißt es seitens der Brauerei.

Und jetzt kommt der Hopfen, den die Munderkinger angebaut haben, ins Spiel: Dem Bier wird in den Reifetank eine kleine Menge dieses Hopfens gelegt, „gestopft“. Durch diese Kalthopfung kann der Hopfen sein ganzes Aroma im Bier entfalten. Naturtrüb wird die Bierspezialität ins kleine 0,33l-Bügelverschluss-fläschle abgefüllt.

Erstmals ist gestern Bürgermeister Thomas Schelkle zusammen mit den Hopfenbeauftragten Monika Veser und Ralf Lindner und weiteren Munderkinger Gästen zum Hopfenstopfen nach Berg gekommen und hat zusammen mit Braumeister Marcel Schmid den Munderkinger Hopfen zugeben. Zum Treffen in Berg wurden die Hopfenbeauftragten vom Munderkinger Bauhof begleitet. Nach dem Hopfenstopfen und der Brauereibesichtigung durch den zuständigen Außendienst Benjamin Felka ging es in die BrauereiWirtschaft zur gemeinsamen Einkehr.