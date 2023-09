Brauersilvester in der Brauereiwirtschaft in Berg

Immer am letzten Freitag im September wird in der Brauereiwirtschaft in Berg das Brauersilvester gefeiert. Über Jahrhunderte prägten die Namenstage Michaeli (29. September) und Georgi (23. April) den Alltag in Brauereien, heißt es in der Pressemitteilung der Berg Brauerei. Der letzte Septembertag war dabei ein Stichtag, denn mit Beginn des Oktobers wurde einst die Bierproduktion bei kälteren Temperaturen und mit Hopfen und Getreide aus der frischen Ernte wiederaufgenommen. In der Brauereiwirtschaft wird diese Tradition am Freitag, 29. September, mit frisch gezapften Berg–Bier–Spezialitäten, schwäbischen Gerichten und schwäbischer Comedy von der Saubachkome.de gefeiert. Der Eintritt beinhaltet ein Freibier (0,5 Liter). Karten gibt es im Vorverkauf (14 Euro) in der Brauereiwirtschaft und für Kurzentschlossene an der Abendkasse (16 Euro). Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Weitere Infos zur Saubauchkome.de gibt es auf https://www.saubachkome.de/