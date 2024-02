DRK Hauptversammlung Obermarchtal

An der Hautversammlung in den DRK-Räumlichkeiten konnte der Vorsitzende Karl Faad eine große Anzahl von Mitgliedern begrüßen. Die Bürgermeister der drei Gemeinden (BM Krämer, BM Stöhr, BMin Schulze) und drei Vertreter vom DRK-Kreisverband Ulm (KGF Schwetlig, stv. KBLin Heilig, KJL Reuther) konnten ebenso begrüßt werden.

Der Vorsitzende bedankte sich in seinem Bericht u.a. bei den Gemeinden, der VR-Bank Alb-Blau-Donau für die finanzielle Unterstützungen. Ein weiterer Dank ging an an die umliegenden Ortsvereine Munderkingen, Lauterach, Oberstadion, Hayingen und Riedlingen für die gute Zusammenarbeit und an alle ,,helfenden Hände“ bei Veranstaltungen. Es folgten die Berichte der einzelnen Bereiche: Bereitschaftsleiterin Tanja Fisel berichtete über die Übungsabende und zahlreiche Einsätze.

Bei zwei Blutspendeaktionen wurden 370 Blutkonserven dem Blutspendedienst übergeben. Von Jasmin Fisel kamen die Zahlen der Helfer-vor-Ort Gruppe. Mit über 100 Einsätzen zu jeder Tages- und Nachtzeit waren die Mitglieder ziemlich gefordert. Die Helfer fahren mit ihren privaten Fahrzeugen zu den Einsätzen und der Ortsverein muss die Gelder für das Material selbst aufbringen. Es folgten die Berichte von Isabel Faad, Jana Fundel und Rebbecca Fiseli über die Aktionen und Übungen der beiden JRK- Gruppen mit insgesamt 24 Kindern und Jugendlichen. Schatzmeister Daniel Maier präsentierte den Kassenbericht, in welchem noch ein Spendenbetrag für Defibrillatoren beinhaltet war. Diese Geräte werden im zweiten Quartal 2024 angeschafft.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer durch Mathias Schänzle und der Entlastung der Vorstandschaft durch BM Krämer folgten die Ehrungen. Bereitschaftsleiter Karl Faad und Dorothea Heilig ehrten für langjährige Mitgliedschaft Jasmin Fisel für 15 Jahre und Harald Widmann für 55 Jahre. Beide erhielten ein entsprechendes Geschenk. Nach den Grußworten der Gäste endete die Versammlung mit einem Imbiss.