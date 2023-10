Dritter Vorrunden Spieltag für TSV Tischtennis Spieler

Zum zweiten Saisonsieg in der Kreisliga A kam das erste Herren Team beim TSV Herrlingen III mit 9:4. Die Basis zum Erfolg holte Laichingen in den drei Doppeln die allesamt gwonnen wurden. Es spielten Kiesling/Ohlhauser gegen Philipp Wagner/Oliver Lehner 0:3, Epple/Spann gegen Kurt Lehner/Reiner Nübling 0:3 und Moik/Honold gegen Herbert Schmid/Thomas Schwenkedel 2:3. Mit einer 3:0 Führung ging es dann in die Einzel. Kurt Lehner siegte dann zweimal, Oliver Lehner und Thomas Schwenkedel siegten einmal, Herbert Schmid und Philipp Wagner spielten 1:1, Reiner Nübling verlor zweimal. Die zweite hohe Niederlage in der gleichen Spielklasse kassierte die Zweite mit 1:9 bei der SG Nellingen I. Thorsten Schmaauder/Uli Rößler holten den Zähler im Doppel gegen Scheible/Joos mit 3:2 Sätzen. Günter Schmid/Heinz Dieter Söll verloren mit 2:3 gegen Lorenz/Ertle, mit dem gleichen Ergebniss verloren Karlheinz Lehner/Kevin Neuburger gegen Lanthaler/Leis. Das erste Jungen Team spielte beim RSV Ermingen 5:5 Unentschieden. Dennis Neuburger holte zwei Siege, Simon Wahl und Fabio Kissanek spielten 1:1, Simon Wahl verlor seine zwei Spiele. Am Samstag spielen Jungen I gegen Berghülen und Herren I gegen Seißen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.