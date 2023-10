Dreimal angetreten, dreimal gewonnen

Eine erfolgreiches Wochenende hatte die TSV TT Abteilung mit drei Siegen der Jungen I, Mädchen und Herren I. In der Jungen Bezirksklasse hatte das erste TSV Team den TSV Berghülen zu Gast in der Jahnhalle. Mit 6:3 behielten die Gastgeber die Oberhand und sind somit zur Zeit Tabellenführer. Nach den Doppeln stand es 1:1, es spielten Dennis Neuburger/Fabio Kissanek gegen Lea Breit/Levi Mayer 3:0, Philipp Frank/Simon Wahl gegen Timon Braun/Silas Mangold 1:3. D. Neuburger und F. Kissanek siegten in den Einzeln jeweils zweimal. P. Frank spielte 1:1 und S. Wahl verlor mit 1:3 Sätzen. Im ersten Punktspiel siegten die Mädchen Laichingen/Seißen gegen den SC Berg mit 7:3. Nele Ise, Rebecca Klaus und Alina Pratz siegten je zweimal und verloren je einmal. Der siebte Punkt kam vom Doppel Ise/Pratz. Überraschend deutlich mit 9:1 konnte die erste Herren Mannschaft den TSV Seißen II bezwingen. Lehner/Zeifang verloren gegen Scheible/Strähle mit 2:3. Danach siegten Nübling/Schmid gegen Schüle/Ponzer 3:1 und Wagner/Lehner gegen Klaus/Funk 3:0. Kurt Lehner siegte anschließend zweimal, alle anderen Akteure siegten jeweils einmal. Mit drei Siegen ist man aktuell erster der Kreisliga A mit 6:0 Punkten.

