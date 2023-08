Drei Generationen auf einer Bühne vereint

Der Verein Kunst & Kultur in L.A. brachte beim 20 jährigen Bühnenjubiläum, auch in Stuttgart, wieder mehrere Generationen auf die Bühne. Im Bühnebild präsentierte Michael Brückmann einige bildende Künstler, wie zum Beispiel Rudolf Kossow, Claus Schrag und Ringo Lehrmann. Am Samstag, 16. September, startet das neue Projekt „Der TalenteTreff“ in der Schillerstraße 2 bei Marita & Kai. Infos unter: [email protected] oder unter 0172 7801877.

