Vortrag zu Hirse, Buchweizen und Einkorn

Der Kalmenhof in Scharenstetten lädt am Donnerstag, 27. Juli, von 14.30 bis 16.30 Uhr zu einem Vortrag zum Thema „Vielfalt auf dem Acker“ ein. Am Beispiel der in der Region selten angebauten Kulturen Hirse, Buchweizen und Einkorn erläutert der Demeterbetrieb die biologisch–dynamische Wirtschaftsweise. Die Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit mehr über die Prozesse von Anbau, Ernte und Aufbereitung bis hin zum verkaufsfertigen Lebensmittel zu erfahren. Die Teilnehmer können die Feldfrüchte auch probieren. Eine Anmeldung ist bis zum 24. Juli unter [email protected] möglich.